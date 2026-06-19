В Сургуте прошел V форум «Югра. Победившие болезнь»
В Сургуте открылся V форум «Югра. Победившие болезнь». Мероприятие, объединяющее пациентов и медицинских работников, традиционно проводится в преддверии Дня медицинского работника, который в России отмечают в третье воскресенье июня. Девиз форума: «Победившие болезнь — значит, победившие вместе. В единстве народов, в семье, в доверии к врачу».
Форум собрал лучших медицинских работников Югры и благодарных пациентов. Открывая мероприятие, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что пять лет назад первый форум зародил новую традицию.
«В его основе — доверие и благодарность. Мы всегда уверены, что бы ни случилось с нами, с нашими родными и близкими, — врач всегда окажется рядом, он всегда придет на помощь. И когда ангелы в белых халатах спасают нас, мы благодарим. Я от души поздравляю всех присутствующих на этом форуме: и тех, кто победил, и тех, кто помогал одержать эту победу», — приветствовал участников губернатор Югры Руслан Кухарук.
Кульминацией мероприятия стали встречи пациентов и врачей, которые спасли им жизни. Шесть историй — и за каждой тяжелейшая борьба за жизнь, за здоровье, за право жить полноценно, радоваться, быть рядом с родными и близкими. Для Елены Шишкиной из Нижневартовска жизнь 21 июня 2025 года разделилась на «до» и «после». Девушку сбил автомобиль. Дальше — темнота. Месяц в реанимации, где врачи вели упорную борьбу за её жизнь.
«Я помню один момент, когда очнулась в реанимационном автомобиле. Мне, видимо, запускали сердце, и врач твердил: «Ты молодец, молодец, живи». А я думала: «Господи, перестаньте меня тормошить», — вспоминала Елена.
Девушка перенесла двенадцать операций — настолько тяжелыми были травмы. Она заново училась ходить. Сегодня Елена передвигается с помощью ходунков и проходит реабилитацию под постоянным наблюдением врачей.
Не менее интересной в этот день была и экспозиция, развёрнутая на площади перед учреждением культуры. Здесь можно было увидеть реанимобили и другой медицинский транспорт, которым пользуются службы экстренного реагирования. Посетители могли принять участие в образовательном квесте по навыкам оказания первой медицинской помощи.
Полевой многопрофильный госпиталь демонстрировал готовность системы здравоохранения Югры к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Экспозиция воссоздавала ключевые этапы оказания медицинской помощи: от приёма и сортировки пострадавших до реанимации, госпитализации и медицинской эвакуации.
«Госпиталь состоит из двух блоков: перевязочная, где оказывается помощь пострадавшим при переломах и кровотечениях, и второй блок — палата интенсивной терапии, куда помещаем пациентов в тяжёлом состоянии. Палата оснащена аппаратом ИВЛ, он универсальный, используется для вентиляции лёгких как у взрослых, так и у детей. Здесь же монитор с функцией дефибриллятора, чтобы регистрировать жизненно важные показатели, восстанавливать сердечные ритмы», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Денис Климович.
Югра стала первым регионом Уральского федерального округа, который в полном объёме реализовал рекомендации Минздрава РФ по организации системы массового обучения населения навыкам первой помощи. В 2025 году обучение прошли более 46 тысяч жителей Югры. С начала 2026 года подготовлено уже 31 609 человек. В регионе работают 173 образовательные площадки, обучение проводят 746 сертифицированных инструкторов.