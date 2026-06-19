89 семей обзавелись гектаром земли в югорской Арктике
С сентября прошлого года в Берёзовском и Белоярском районах Югры по программе «Арктический гектар» участки получили 89 человек.
Отметим, что всего в рамках программы доступно более 3,6 тысячи гектаров. Из них 55 человек — в Белоярском районе и 34 в Берёзовском — уже оформили свои участки.
Землю можно получить бесплатно — на строительство жилья, туристических или производственных объектов, ведение сельского хозяйства, разъяснили специалисты в ВК-канале «Стройкомплекс Югры».
Один человек (не семья) может оформить участок до 1 гектара, а группа до 10 человек — до 10 гектаров. В течение 5 лет за землю не будут начислять никакой налог. Через 4,5 года её можно будет оформить в собственность или взять в долгосрочную аренду на срок до 49 лет. Единственное условие — в течение двух лет после получения нужно определить, для каких целей взят участок, уточняется в сообщении.
«В Белоярском районе участки доступны в межселенных территориях и в границах поселений Верхнеказымский, Казым, Лыхма и Сорум. В Берёзовском — в окрестностях Саранпауля, Игрима и Берёзово», — рассказали югорчанам.
Подать заявку можно прямо на сайте надальнийвосток.рф.
Напомним, что «Арктический гектар» — это федеральная программа, которая работает с 2021 года в 8 регионах страны. За это время в ней приняли участие почти 9 тысяч человек по всей стране. Югра присоединилась к программе с сентября 2025 года — как часть комплексной программы «Развитие Арктической зоны в Югре».
Губернатор Руслан Кухарук обозначил освоение Арктики как один из ключевых приоритетов региона. А это значит, что, помимо «Арктического гектара», жителям Югры доступны арктическая ипотека и повышенные социальные выплаты многодетным семьям.