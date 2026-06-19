В Югре появится туристский кластер «Казым Арктик Клуб» для привлечения путешественников со всего мира
В Белоярском районе на конференции «Притяжение Югры: от походов новгородцев до туристических маршрутов» подвели итоги комплексной историко-географической экспедиции.
Экспедиция «Реки РГО. Югра. Точки на карте» была посвящена памяти выдающегося русского энциклопедиста и картографа Семена Ульяновича Ремезова. Ее маршрут пролегал по Оби и двум ее притокам – Северной Сосьве и Казыму. Участники посетили населенные пункты, культовые объекты и памятники культурного наследия на протяжении почти 1 500 километров.
«2026 год стал для нас особенным: мы отмечаем 930 лет с первого упоминания Югры в Новгородских летописях и 330 лет со дня начала работы великого картографа Семёна Ремезова над его первым историко-географическим атласом», – рассказали организаторы экспедиции.
На конференции председатель отделения РГО в Югре Дмитрий Сотников подвел предварительные итоги комплексной историко-географической экспедиции, а эксперты из Ханты-Мансийска, Новосибирска, Тюмени и Санкт-Петербурга обсудили сохранение объектов культурного наследия и развитие туризма в югорской Арктике.
В частности, представили концепцию развития туристского кластера «Казым Арктик Клуб», который способен стать точкой притяжения для путешественников со всей России и из-за рубежа.
«Участники совершили полноценное исследование археологических памятников, культовых объектов и живой культуры коренных народов Севера. Были задействованы три района – Октябрьский, Березовский и Белоярский, которые тесно связаны экономически и логистически, причем два из них находятся в Арктической зоне России, – прокомментировал глава Белоярского района Сергей Маненков итоги познавательного путешествия. – Сформировали перспективы туристских маршрутов, которые были бы интересны жителям нашего района, Югры, России и гостям из-за рубежа. Уверен, что изучение историко-культурного наследия нашего края будет способствовать развитию туризма и просвещения граждан на территории Югры и, безусловно, в эксклюзивной Арктике Югры».