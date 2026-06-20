Лозямовы воссоздали историю своего рода
19 июня в этнографическом музее «Торум Маа» открылась новая выставка, посвящённая большому хантыйскому роду Лозямовых. Экспозиция называется «Род Лозямовых с реки Лямин». Она входит в серию выставок под названием «История семьи в истории страны. След прожитой жизни». Это уже 25-я выставка в цикле, которая длится уже 18 лет.
Выставка сформирована по экспедиционным материалам научных сотрудников музея «Торум Маа» Раисы Решетниковой и Анатолия Брусницина, они несколько раз выезжали на территории проживания представителей рода Лозямовых. В экспозицию вошли привезённые с родовых угодий традиционная одежда, фотографии, предметы быта, записи рассказов о роде, а также фондовые этнографические экспонаты музея «Торум Маа» и предметы из коллекций семей Лозямовых.
По словам сотрудников музея, сегодня семь поколений объединяет род Лозямовых. Основателем рода был Михаил Николаевич Лозямов, известный под прозвищем «Михаил-Косичка», свои волосы не подстригал до самой кончины. В народе его называли шаманом. Родился он 1872 году на территории Казымской волости Берёзовского уезда Тобольской губернии. Прожил 111 лет, был известен не только на Казымской земле, но и на других территориях Обского Севера. В тяжёлый период Казымского восстания (1931–1934 гг.) семья была вынуждена переехать на реку Лямин, где они начали новую жизнь.
Михаил Николаевич Лозямов с женой Татьяной Афанасьевной Вандымовой вырастили девять детей: восемь сыновей и одну дочь. В хозяйстве семьи насчитывалось до трёх тысяч голов оленей. Лозямовы издревле были хорошими оленеводами, охотниками и рыбаками.
На выставке было отмечено, что Лозямовы являются знатоками традиционной хантыйской культуры, до сих пор их род хранит древние обычаи, они являются знатоками фольклора, традиционных песен и танцев. Многие мужчины рода Лозямовых умеют играть на старинных музыкальных инструментах и исполнять священные песни на Медвежьих игрищах. Также среди них много мастеров, которые сами изготавливают традиционные музыкальные инструменты. А женщины рода славятся умением красиво шить зимнюю меховую одежду, традиционные женские платья, мужские рубахи, берестяные предметы быта, утварь и всё это неизменно украшается орнаментами.
Самыми известными представителями рода являются: Софья Семёновна Успенская (Лозямова) – собиратель фольклора, автор сборника «Сказки и рассказы земли Казымской», «Народные мастера России» Галина Сергеевна Молданова (Лозямова) и Надежда Алексеевна Гришкина (Лозямова).
Многие люди сегодня начинают интересоваться своими корнями и историей своих предков. Музей «Торум Маа» стремится показать, насколько ценно знать свою родословную и помнить о прошлом.
Николай Меров