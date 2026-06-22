В Югре увеличили выплаты для многодетных семей взамен земельных участков на арктических территориях
На очередном заседании правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, окружные власти актуализировали порядок предоставления семьям с тремя и более детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, денежной выплаты взамен бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
«При этом для жителей арктических муниципалитетов Югры, Белоярского и Березовского районов размер поддержки увеличиваем в два раза: до 3 000 000 рублей – для семей, не получавших ранее государственную поддержку на улучшение жилищных условий за исключением маткапитала, и до 1 200 000 рублей – для семей, в составе которых есть лица, уже пользовавшиеся такой поддержкой», – сказал губернатор Югры Руслан Кухарук.
Решение принято во исполнение поручения главы региона, которое он озвучил в своем ежегодном послании.
Как отметил директор департамента социального развития Югры Антон Терехин, поддержка многодетных семей в Югре, тем более в год молодой семьи, – важный приоритет в работе окружных властей.
«Мы постоянно работаем в части увеличения мер поддержки для многодетных семей. Сегодня еще одно изменение касается арктических территорий – это Белоярский и Березовский районы, где каждая многодетная семья взамен выдачи земельного участка может претендовать на выплату, которая в два раза больше, чем по округу – она будет составлять 3 миллиона рублей для тех, кто ранее не получал никаких мер поддержки в части улучшения жилищных условий. Сегодня в арктической зоне проживает больше 1200 многодетных семей. Данная мера уже затрагивает 73 многодетные семьи, которые смогут воспользоваться помощью в ближайшее время», – уточнил Антон Терехин.