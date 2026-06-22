В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска наградили 16 медиков-доноров
В столице Югры отметили заслуги медиков, которые внесли значительный вклад в развитие донорского движения. 16 медицинских работников ОКБ Ханты-Мансийска получили заслуженные награды от имени главы города. Их вручила заместитель главы Ирина Черкунова.
«Быть медиком, значит, спасать жизни. А быть донором-медиком, значит, делать это еще и лично, отдавая частицу себя, делясь самым ценным — своей жизненной силой. Поэтому отношусь к вам с большим уважением и признательностью за человечность», — отметила она, озвучив статистику, что только в Ханты-Мансийске 10 000 человек являются донорами.
Как сообщает пресс-служба медучреждения, мероприятие стало двойным праздником, объединив Всемирный день донора крови (14 июня) и День медицинского работника (в 2026 году отмечается 21 июня).
По словам главного трансфузиолога Югры Юрия Чемакина, окружная станция переливания крови располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы на 100 процентов обеспечивать больницы округа компонентами донорской крови.
Особое внимание в нашем регионе уделяется развитию Федерального регистра доноров костного мозга. На базе Окружной станции переливания крови работает рекрутинговый центр: с сентября 2022 года к регистру присоединились более 2 500 человек, и уже 8 из них стали реальными донорами костного мозга, подарив пациентам шанс на выздоровление.