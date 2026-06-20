60 мастеров продемонстрируют свое искусство на форуме в Ханты-Мансийске

На очередном заседании правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, окружные власти актуализировали порядок предоставления семьям с тремя и более детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, денежной выплаты взамен бесплатного земельного участка для индивидуального жилищн