60 мастеров продемонстрируют свое искусство на форуме в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске стартовал II Окружной форум мастеров народных художественных промыслов и ремесел Югры.
«Очень приятно, что география нашего форума расширяется. Здесь собрались 60 мастеров. Они приехали к нам из нашего огромного Ханты-Мансийского автономного округа. Это представители Нефтеюганского, Нижневартовского, Березовского и Белоярского районов, Югорска и Урая. Также хочется отметить, что нашими гостями стали представители из Тюмени и Ивделя, Свердловской области – ивдельские манси», – отметила директор Центр народных художественных промыслов и ремесел Марина Кабакова.
Организатор конкурса и напомнила, что в рамках форума подведут итоги 26 окружного ежегодного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастер года – 2026».
Самой юной участнице форума Анне Вьюткиной из Саранпауля всего 12 лет. Она шьет национальные платья и плетет бисерные украшения, которые уже были представлены на нескольких выставках.
«Рукоделию меня учит мама, а еще я занимаюсь в мастерской «Саквья Махум» («Люди бисерной реки»). Умею делать посуду из бересты. На форум приехала с мамой и младшим братиком. Мы будем участвовать в дефиле национальных костюмов. Мое платье сшила бабушка, а мама сшила рубашку для братика», – рассказала о своем участии в мероприятии Анна.
А одной из самых старших форумчанок Евгении Даниловне Салаховой в этом году исполнилось 70 лет.
Евгения Даниловна – носитель хантыйского фольклора, ей присуждено звание «Мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и она включена в электронный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры.
«Я не считаю себя рукодельницей. 40 лет проработала в медицине. Вышла на пенсию, занялась фольклором, – рассказывает юбиляр. – Я сказительница, собираю старинные песни и пою их своим внукам. Люблю общаться с детьми в детских садах и школах. Им нравится слушать наши легенды и песни. Мы вместе делаем куклу Акань. Вот и на форуме научу гостей делать куклу из меха».
Самым насыщенным для мастеров и интересным для гостей форума станет 21 июня.
«Приглашаем всех желающих на открытую демонстрацию мастерства в Центр народных художественных промыслов и ремесел (Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 119), где можно будет своими глазами увидеть, как рождаются уникальные авторские изделия. Форум – это отличный повод в выходной день вживую пообщаться с ремесленниками, обменяться опытом и ближе познакомиться с культурой Югры», – говорит Марина Кабакова.
На большом общем мастер-классе хантымансийцы и гости города попробуют научиться обработке дерева и изготовить нож с деревянной рукояткой в ножнах., сшить из ровдуги традиционную обувь, плести из бисера украшения турлопсы и делать ложные косы. Открыть секреты аппликации сукно по сукну и плетения пояса из сукна и бисера. Мастера научат обрабатывать мех, вязать чулки с национальным орнаментом из шерстяных нитей, делать воротники из ткани. И конечно, все посетители смогут изготовить куклу Акань или этнический сувенир.
Надежда Гришкина из деревни Тугияны Белоярского района – народный мастер России и лауреат премии «Душа России» 2019 года. На мастер-классе она продемонстрирует почти забытое ремесло – прядение шерстяной нити на ручной прялке.
«Это традиционное ремесло в Тугиянах. Раньше обские ханты в основном занимались животноводством, держали овец. Имели прялки и вязали шерстяные чулки, по-хантыйски они называются Сэвум вэй», – рассказывает мастерица.
Хранительница хантыйской культуры работает в этнокультурном центре «Нуви ат» (Белая ночь).
Надежда говорит, что умение работать со шкурами оленей, тканью, шерстью, берестой и бисером – это необходимость.
«Все эти платья вещи и обувь, которые мы делаем – они же нужны для жизни. На стойбище нет магазинов. Все делается своими руками. Поэтому хозяйка должна уметь делать все. Работа делится по сезонам года. Зимой и весной выделка шкур, работа с мехом. Приходит пора – заготавливаем бересту. Находим время для шитья одежды и украшений. Бабушка шьет, мама шьет, ты смотришь, потом берешь иголку и тоже шьешь, – объясняет наша собеседница как передаются навыки рукоделия в семье. – Я родилась в Казыме. У нас свои ремесла. Вышла замуж, приехала в Тугияны – здесь овцы. Свекровь учила меня обращаться с шерстью».
По словам мастерицы, даже берестяные люльки для младенцев в Казыме и Тугиянах разные. Оказывается, отличается не только способ изготовления люльки, но и сама береста.