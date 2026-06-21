Югорские IT-шники обучили нейросеть говорить по-мансийски
Нейросеть в Югре научилась уверенно озвучивать короткие фразы на мансийском языке. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор Югорского НИИ информационных технологий Андрей Мельников на Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске во время своего выступления на круглом столе «Как помочь языкам коренных народов освоить мир ИИ?»
По его словам, ранее нейросеть очень плохо работала с короткими фразами, что приводило к ошибкам при их озвучивании.
«Мы решили проблему. Теперь у нас модель научилась говорить нормально по-мансийски, короткие фразы», – рассказал Мельников.
Кроме того, специалистами ЮНИИИТ были оцифрованы почти все письменные источники – порядка 400 книг на мансийском языке, имеющихся в Государственной библиотеке Югры, в результате была создана единая электронная база данных письменных источников.
Напомним, что в декабре 2025 года в сервис «Яндекс. Переводчик» включили мансийский язык, что сделало его доступным для широкого круга пользователей. А теперь – новация: нейросеть заговорила на языке малочисленного народа. Причем мансийский стал первым среди языков малочисленных народов в «Яндекс. Переводчике».
Тогда для запуска мансийского перевода специалисты Югры создали языковые корпусы, которые стали основой машинного обучения. Сегодня в мансийском корпусе переводчика более 310 тысяч предложений.
Ранее мы писали о создании «Этнопортала» – цифрового пространства с онлайн-переводчиком, словарями и ИИ-ассистентом «Аги», который помогает изучать мансийский язык в формате диалога. Пользователи могут искать слова, слушать произношение, читать тексты и общаться с виртуальным помощником. В дальнейшем все возможности портала могут распространиться и на языки ханты и ненцев.
Напомним, что организатор форума – правительство Югры. Генеральные партнеры: «Лукойл», «Салым петролеум девелопмент», «Прайм груп», «Ростелеком», «СК-айти», «Форс». ТАСС - генеральный информационный партнер.