Борис Хохряков: «Форум "Победившие болезнь" создал новую югорскую традицию»
В Сургуте прошёл V форум «Победившие болезнь». Мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня медицинского работника в Сургутской филармонии. Его ключевая формула — «Победившие болезнь — значит, победившие вместе» — подчёркивает, что в борьбе за жизнь врачи и пациенты выступают единой командой.
Форум — это прежде всего уникальная возможность встретиться пациентам с медработниками на одной сцене и сказать им сердечное «спасибо» за спасённую жизнь. Ведь какие бы технологии сегодня ни применялись в медицине, в работе врача неизменными остаются участие, милосердие, высокая самоотдача, сострадание, выдержка и профессионализм. Об этом, вручая награды лучшим работникам отрасли, заявил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
«Есть слова, которые не требуют перевода или пояснений. Слово "победил" относится к ним. Сегодня в этом зале собрались люди, для которых эта победа стала важнейшим событием в жизни. Пять лет назад форум "Победившие болезнь" сделал то, что нечасто удаётся: он создал новую югорскую традицию. Каждый год здесь собираются врачи и пациенты. Они приходят не как участники медицинского процесса, а как соавторы победы. Побеждают вместе. Врач, который не отступил, пациент, который поверил, семья, которая поддержала, система, которая не подвела. И сегодня мы говорим спасибо тем, кто каждый день доказывает: нет ничего сильнее любви к жизни и преданности своему призванию. С наступающим Днём медицинского работника!» — поздравил участников форума спикер Борис Хохряков.
Особое место в программе форума занимают истории пациентов — и эта традиция одна из самых волнующих и трогательных. Зрителям представили шесть историй мужества, упорства и профессионализма, доказывающих, что, какие бы испытания ни выпали человеку, он сумеет их преодолеть, если в нём живут вера и надежда. Вера врача — в свои силы, пациента — в жизнь. И эта общая вера, подкреплённая высоким профессионализмом, творит настоящие чудеса.
В этот день почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Югры» были удостоены главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения региона, профессор Сургутского государственного университета Ирина Добрынина, детский психиатр Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Елена Пинигина, участковый терапевт Берёзовской районной больницы Екатерина Чжен и старшая медицинская сестра Нижневартовской психоневрологической больницы Наталья Шихова.