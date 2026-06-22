Состоялось вручение премии правительства Югры имени И.Н. Шесталова
Сегодня, 22 июня, в Ханты-Мансийске состоялась церемония вручения премии правительства Югры имени И.Н. Шесталова.
Премия вручается с 2013 года и отмечает заслуги людей и коллективов, внёсших весомый вклад в дело сохранения и развития родных языков, литературы, традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
Соискателей премии поприветствовал губернатор Югры Руслан Кухарук:
– Добрый день, уважаемые земляки! Рад сегодня всех вас приветствовать в здании правительства Югры. Стало уже доброй традицией собираться 22 июня в день рождения известного мансийского писателя Ивана Николаевича Шесталова для вручения премии правительства, названной его именем.
Творческое наследие Ивана Николаевича Шесталова по праву является культурным достоянием не только Югры, но всей нашей большой страны. За 35 лет литературной деятельности И.Н. Шесталов опубликовал 80 книг, общий тираж которых составил свыше 7 миллионов экземпляров.
Очень приятно, что то, чему Иван Николаевич посвятил свою жизнь, находит живой отклик среди соискателей премии, названной его именем. Мы видим, что идеи продолжают жить в делах новых поколений, в проектах, что позволяет молодёжи прикоснуться к истокам, почувствовать свою связь с предками.
Глава региона поблагодарил соискателей премии за трепетное отношение к своей профессии, за сохранение культурного достояния коренных малочисленных народов Югры.
В своей приветственной речи он также отметил:
– Следующий год – юбилейный год со дня рождения мансийского писателя Ивана Николаевича Шесталова. Необходимо создать оргкомитет по подготовке широкого празднования в течение 2027 года 90-летия со дня рождения И.Н. Шесталова.
Отметим, что в этом году на соискание премии поступило 20 заявок, среди претендентов учёные, писатели, учителя, мастера, образовательные учреждения, НКО.
Сегодня дипломами премии правительства Югры им. И.Н. Шесталова за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера были отмечены:
- коллектив НКО «Центр продвижения языков и культур обско-угорских народов» (г. Ханты-Мансийск);
- коллектив Ляминской средней общеобразовательной школы (п. Лямина, Сургутский район);
- коллектив общественной организации коренных малочисленных народов Севера Югры «Орт Ики» (г. Сургут);
- Наталья Васильевна Маковецкая – шеф-редактор ВГТРК «Югория» (г. Ханты-Мансийск);
- Денис Николаевич Павлов – преподаватель Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского (г. Сургут);
- Валентина Дмитриевна Перова – директор Саранпаульской школы искусств» (с. Саранпауль, Берёзовский район).
Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших успехов в благородном деле сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Югры.
Людмила Гурьева