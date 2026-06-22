Состоялось вручение премии правительства Югры имени И.Н. Шесталова

В первый набор школы в Ханты-Мансийске вошли члены сборной команды Югры и воспитанники шахматной академии, имеющие серьезный разряд.

Об открытии кузницы будущих чемпионов сообщила в своих соцсетях заместитель губернатора Елена Майер.