Для СВОих в Югре: консультации и соцподдержка на 20 площадках
1 июля 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пройдет «Единый региональный открытый диалог «Для СВОих» 2.0», на который приглашают участников специальной военной операции и членов их семей.
Мероприятие организовано, чтобы оказать текущую помощь в решении самых различных вопросов. Участникам окажут консультационную, информационную, методическую помощь по широкому спектру вопросов. А также проинформируют о существующих на данный момент мерах социальной поддержки и социальных услугах.
Для решения заявленных задач мероприятия организаторы пригласили к участию федеральных и региональных экспертов, которые смогут оказать консультативную помощь по всем направлениями жизнедеятельности семьи участника специальной военной операции.
Площадки для проведения мероприятия будут действовать на базе 20 государственных учреждений, подведомственных департаменту социального развития Югры.
С перечнем площадок проведения встречи и полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте депсоцразвития Югры по ссылке.