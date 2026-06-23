Пенсии россиянам в августе пересчитают автоматически и в сторону увеличения
Прибавка к пенсии поступит с 1 августа текущего года некоторым категориям пенсионеров, рассказала юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Юрист Елена Рудакова рассказала, что августовский перерасчет происходит каждый год и касается тех пенсионеров, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в течение 2025 года.
Увеличение стоит ожидать в том числе и работающим пенсионерам, и некоторым получателям накопительной части, и гражданам, у которых к этому времени появились основания для назначения повышенной фиксированной выплаты.
Максимальный размер прибавки ожидается 470,28 рубля в месяц. Эта сумма ограничена тремя пенсионными коэффициентами. С 1 января этого года стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Если за прошлый год пенсионер заработал менее трех баллов, прибавка будет рассчитана пропорционально фактически накопленным коэффициентам, уточнила эксперт.
«Прибавка придет получателям страховой пенсии по старости, инвалидности, а в отдельных случаях и по потере кормильца, если на лицевой счет умершего кормильца поступили средства, которые ранее не были учтены при назначении пенсии. Все перерасчеты будут произведены автоматически. Пенсионерам остается лишь дождаться начисления выплат в новом размере», — сказала Елена Рудакова.
Даже в случае увольнения в текущем году право на перерасчет сохранится.
«Если человек работал в 2025 году, а затем уволился в начале 2026 года, право на августовскую прибавку у него сохраняется. Пенсионные права уже были сформированы за счет уплаченных работодателем взносов», — пояснила Рудакова.
Накопительные пенсии тоже будут перерасчитаны: повышение составит 17,3% и будет зависеть от результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2025 года.
«Речь идет о средствах, которые находятся на пенсионных счетах граждан и инвестируются управляющими компаниями. Доход от инвестирования учитывается при ежегодном перерасчете», — напомнила эксперт.
Еще одна категория, имеющая право на прибавку, — граждане, которым назначены срочные пенсионные выплаты. Напомним, они формируются за счет добровольных взносов по программам софинансирования пенсии, средств материнского капитала, которые направили именно на будущую пенсию, а также собственных накоплений пенсионера.
«С 1 августа размер таких выплат увеличится на 19,3%», — сообщила Елена Рудакова.
По-прежнему на повышение могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет, им полагается двойная фиксированная выплата. Дополнительные суммы придут на счета тем, кому в июне, июле или августе 2026 года исполняется 80 лет.
«Для этой категории пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Это одна из самых существенных прибавок, предусмотренных законодательством», — подчеркнула Рудакова.
Кроме вышеперечисленных категорий, право на увеличение пенсии имеют пенсионеры с I группой инвалидности.
«После подтверждения инвалидности фиксированная выплата к страховой пенсии также увеличивается в два раза», — напомнила эксперт.
Отдельные категории пенсионеров – сельские жители и пенсионеры с северным стажем. Некоторым может потребоваться подтвердить свой статус документами, в этом случае тоже может быть назначена повышенная фиксированная выплата.
«Важно своевременно предоставлять документы, подтверждающие право на льготу, если они ранее не были учтены в пенсионном деле», — уточнила Елена Рудакова.