В Югре обеспечат доступ к выборам каждому жителю
На предстоящих выборах в Югре будет выстроена многоуровневая система контроля. На каждом участке смогут присутствовать наблюдатели от политических партий — их планируют обеспечить стопроцентным покрытием. Кроме того, к работе подключится и общественное наблюдение: представители общественных палат, по словам председателя избиркома Дениса Корнеева, с каждым годом действуют всё профессиональнее.
— На каждый участок предусмотрено по три наблюдателя. Подготовка ведётся на высоком уровне. Плюс будет онлайн-трансляция на портале, доступ к которой получат все заинтересованные партии. Мы идём к тому, чтобы у нас не было секретов, кроме тайны голосования. И это приносит результат — жалоб на подсчёт голосов год от года становится меньше, — рассказал Денис Корнеев.
Одним из ключевых инструментов информирования станет проект «ИнформУИК». Члены участковых комиссий будут обходить избирателей на своих участках с информационными материалами. Отличить их от мошенников можно будет по фирменной экипировке: бейджу с фотографией, удостоверению, галстуку или платку с символикой, а также по специальной сумке.
— Мы предупреждаем о визитах заранее через объявления, информируем старших по домам. И, конечно, главное — вежливость. Именно она стала нашей визитной карточкой, и доверие к нам растёт: в прошлые годы двери открывали 80% избирателей. Это для нас очень высокий показатель, — добавил Денис Корнеев.
Особое внимание — избирателям с ограниченными возможностями и маломобильным категориям граждан, включая мам с колясками. В Югре все участки оборудованы кабинами для голосования с увеличенными трафаретами и подсветкой. На каждом участке определено ответственное лицо, которое помогает таким избирателям, а при территориальных комиссиях работают специальные группы по обеспечению их прав.
Голосование в труднодоступных и отдалённых территориях, где проживают коренные малочисленные народы Севера, организуют с использованием авиации и речного транспорта примерно за 20 дней до начала выборов.