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фото: ugra-news.ru

В Югре введён режим беспилотной опасности

25.06.2026

В Ханты‑Мансийском автономном округе вслед за Свердловской и Челябинской областями объявлен режим беспилотной опасности.

Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, все ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности — специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и строго следовать установленным правилам.

При режиме «Беспилотная опасность», чтобы обезопасить себя, жителям Югры необходимо:

— оставаться дома и не выходить на улицу;

— не подходить к окнам — лучше всего укрыться в безопасном месте: в капитальном здании, подземном переходе или паркинге;

— не покидать укрытие до официального сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Для усиления безопасности в регионе усиливается контроль за воздушным пространством. В связи с этим возможны временные ограничения работы сотовой связи и мобильного интернета.

Категорически запрещается трогать или перемещать любые обломки, вести фото- и видеосъёмку, а также распространять в сети информацию о работе средств ПВО или о беспилотниках.

При обнаружении подозрительных объектов незамедлительно сообщайте по номеру 112. 

ugra-news.ru

25.06.2026

25.06.2026