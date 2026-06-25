В Югре введён режим беспилотной опасности
В Ханты‑Мансийском автономном округе вслед за Свердловской и Челябинской областями объявлен режим беспилотной опасности.
Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, все ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности — специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и строго следовать установленным правилам.
При режиме «Беспилотная опасность», чтобы обезопасить себя, жителям Югры необходимо:
— оставаться дома и не выходить на улицу;
— не подходить к окнам — лучше всего укрыться в безопасном месте: в капитальном здании, подземном переходе или паркинге;
— не покидать укрытие до официального сигнала «Отбой беспилотной опасности».
Для усиления безопасности в регионе усиливается контроль за воздушным пространством. В связи с этим возможны временные ограничения работы сотовой связи и мобильного интернета.
Категорически запрещается трогать или перемещать любые обломки, вести фото- и видеосъёмку, а также распространять в сети информацию о работе средств ПВО или о беспилотниках.
При обнаружении подозрительных объектов незамедлительно сообщайте по номеру 112.