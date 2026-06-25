В Югре заработал чат-бот для жалоб на нарушителей на электросамокатах
Жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска теперь могут оперативно сообщать о нарушениях правил водителями кикшеринга через чат-бот в мессенджере «МАХ».
Новый сервис «Самокаты: общественный контроль» позволяет горожанам пожаловаться на опасное вождение, парковку в неположенных местах или другие инциденты с участием арендованных электросамокатов. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо открыть бота, выбрать тип нарушения, указать точное время и место происшествия, а также приложить фото- или видеоподтверждение.
После этого система автоматически перенаправит жалобу в сервис кикшеринга, чей самокат был замечен в нарушении. Это позволит операторам быстрее реагировать на инциденты и принимать меры к нарушителям.
Отметим, что бот доступен для жителей более 200 городов России, а также Казахстана и Белоруссии, где работают операторы проката самокатов. Для жителей трех городов ХМАО-Югры новое средство контроля особенно актуально в связи с началом активного сезона использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).