В Югре военнослужащие Росгвардии спасли из горящего дома ветерана Великой Отечественной войны
В Ханты-Мансийске представитель Управления Росгвардии по ХМАО – Югре вынес на руках из горящего жилого дома 93-летнюю Анну Ивашкееву – ветерана Великой Отечественной войны, коренную жительницу региона по национальности манси.
В 16.42 часа 23 июня 2026 года военнослужащий Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прапорщик Александр Попов, находясь на выходном дне, совместно с прибывшим в отпуск представителем Снежинского полка Росгвардии сержантом Сабитом Битимбаевым увидели горящую кровлю дома по улице Аграрная в Ханты-Мансийске.
Огонь стремительно распространялся, в жаркую сухую погоду существовала угроза его перехода на соседние строения.
Когда представители ведомства подъехали к горящему дому, к ним подбежала женщина и сообщила, что на втором этаже находится ее мама, которая не может самостоятельно выйти из помещения.
Оперативно оценив ситуацию, росгвардейцы приступили к спасательной операции. Несмотря на опасность для собственной жизни, они проникли в горящее здание и эвакуировали пожилую женщину в безопасное место. Благодаря их решительным действиям удалось избежать трагедии.
Далее они приняли меры к спасению имущества, находящегося рядом с очагом возгорания – автомашины и лодки на прицепе, откатив их в недоступное для огня место.
Дочь ветерана ВОВ Любовь Лебедько поблагодарила росгвардейцев за профессионализм и самоотверженность при спасении жизни человека в чрезвычайной ситуации: «Низкий вам поклон за помощь в спасении моей мамы».
Как отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков: «Обеспечение безопасности граждан является одной из приоритетных задач ведомства. Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии регулярно демонстрируют высокий уровень подготовки и готовность прийти на помощь в критических ситуациях».
Справочно.
Прибывшими пожарно-спасательными расчетами пожар был локализован. Дом повреждён на площади 225 квадратных метров, хозяйственные постройки на площади 9 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.