В Ханты-Мансийске 56 школьников соревнуются в создании инженерных проектов
В детском технопарке столицы Югры стартовала проектная сессия для школьников. В течение недели 56 ребят из 9 муниципалитетов округа будут работать над инженерными задачами в пяти направлениях. Организатором «Югорской кванториады» выступает «Мастерская талантов «Сибириус», сообщает ugra-tv.ru.
Здесь не просто учатся — здесь создают будущее. Детское «хочу» превращается в чертёж, прототип и первый запуск. У каждого участника за плечами не просто проект, а целая вселенная надежд и амбиций.
Иван Тупилов из Радужного представляет направление урбанистики. Его главная цель — победа. Но есть у юного инженера и личная мечта, которая уже сбылась: он увидит себя по телевизору. Вторая, главная, ещё впереди, и Иван готов за неё бороться. Он лишь один из 56 талантливых школьников, которые сейчас работают над своими проектами.
Пять команд движутся к цели разными путями. Одни создают виртуальную лабораторию, другие конструируют роботов, третьи ищут способы восстановления почв, объединяя химию и биологию, четвёртые рассматривают городскую среду как живой организм, пятые разрабатывают транспортно-логистические системы. И всё это — всего за неделю интенсивной работы.
У соседней группы задачи иные. Здесь готовят боевых роботов для участия в чемпионате по битве роботов. Команда разделилась на четыре мини-группы, каждая создаёт своего бота: от чертежей и 3D-моделей до сборки, настройки электроники и тестирования. Итогом станет собственный мини-чемпионат по боям роботов.
«Мы разделились на 4 команды, каждая работает над своим ботом. Разрабатываем чертежи, 3D-модели, печатаем на принтере, собираем, настраиваем электронику, тестируем. По итогам кванториады проведём свой мини-чемпионат», — рассказал наставник Дмитрий Наумов.
Финал состоится 26 июня. Экспертное жюри определит победителей, которые получат ценные призы от партнёров конкурса. Кроме того, лучшие проекты отправятся на всероссийский конкурс «Большие вызовы».