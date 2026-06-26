В Югре усилили группировку для тушения лесных пожаров
В Ханты‑Мансийском автономном округе сохраняется напряжённая, но контролируемая лесопожарная обстановка.
По оперативным данным Авиалесоохраны Югры, на 9 часов утра 26 июня 2026 года в регионе действуют 13 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах на общей площади 964,6 гектара. 3 из них локализованы на площади 121 гектар. На тушении работают 256 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.
Количество зарегистрированных лесных пожаров за последние сутки — девять, два из них ликвидированы на общей площади 15,2 гектара
Группировка сил в Нижневартовском районе была оперативно усилена: 24 июня вечером к работам подключились 41 работник из Игримского, Няганского и Ханты‑Мансийского авиаотделений. Вчера в семь утра два вертолёта Ми‑8 доставили специалистов непосредственно к очагам возгораний — чтобы максимально быстро приступить к тушению на кромке огня.
По данным Авиалесоохраны, основная причина возгораний — грозовая активность на фоне продолжительной засухи. Днём температура воздуха достигает +32 °C, а шквалистый ветер значительно ускоряет распространение пламени. В связи с осложнением обстановки продолжается переброска сил и средств, для доставки пожарных используются самолёты и вертолёты.
Специалисты призывают жителей Югры быть предельно внимательными и при обнаружении возгорания незамедлительно сообщать о нём:
8 (3467) 331‑546 — диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;
8‑800‑100‑94‑00 — прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);
112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.
Чем раньше поступит сообщение о пожаре, тем выше шансы оперативно локализовать возгорание и минимизировать ущерб.