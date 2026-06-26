«Фронтовые зарисовки» бойца СВО Григория Косенко можно увидеть на выставке в Когалыме
В Музейно-выставочном центре Когалыма открылась необычная передвижная экспозиция «Фронтовые зарисовки» с графическими работами югорского художника и бойца специальной военной операции, мобилизованного в 2022 году.
Зарисовки карандашом или обычной ручкой – самый подходящий жанр искусства на передовой. Не нужны никакие специальные приспособления, лишь точный глаз и умелая рука, за минуты набрасывающая на бумаге портрет сослуживца, фронтовые детали, эмоции в минуты отдыха.
«Эти рисунки создавались не в тихих студиях, а непосредственно на передовой – в блиндажах и в короткие мгновения затишья. Для фиксации истории Григорию достаточно обычного блокнота, карандаша или шариковой ручки. Отказ от профессиональных материалов лишь подчёркивает достоверность момента: Косенко мастерски владеет выразительными средствами графики – линией и быстрым штрихом, передавая характер человека или детали пейзажа буквально несколькими движениями», – рассказали организаторы экспозиции.
Гостей ждут на выставке в Музейно-выставочном центре до 27 августа. Действует Пушкинская карта.