Слухи о дефиците топлива в Нижневартовске опровергли власти города
О ситуации на рынке реализации автомобильного топлива в столице Самотлора рассказали жителям специалисты департамента экономического развития городской администрации.
Они отметили, что в последнее время участились случаи распространения информации о сложностях с поставками автомобильного топлива.
«Сообщаем, ситуация с ГСМ находится на контроле главы и администрации города. Департаментом экономического развития администрации регулярно проводится мониторинг наличия ГСМ и цен на топливо, реализуемое на автозаправочных станциях города. По информации собственников АЗС, топливо в Нижневартовске имеется в достаточном количестве», – заявили представители администрации.
Контроль за ценами ведется совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре.
Ранее мы писали, что чат-бот «Вика» в национальном мессенджере «Макс» выдает оперативную информацию о ценах на автозаправочных комплексах в городах Югры. Самый доступный по цене бензин АИ-92 в Югре сетевики продают до 65 рублей за литр, а частники — до 70.
Специалисты предупреждают, что, учитывая повышенный спрос на топливо, самим горожанам не стоит допускать искусственного дефицита и необоснованного ажиотажа на ГСМ.