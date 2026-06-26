На III Всероссийском свадебном фестивале поженятся представители коренных малочисленных народов России
В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» поженятся представители коренных малочисленных народов нашей страны. Как отмечают сами влюбленные, для них участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» — это замечательная возможность представить свою уникальную культуру, подчеркнуть значение этнических традиций и ценность каждого, даже самого маленького этноса, в составе единого российского народа.
Владимир Сопочин и Арина Колыванова приедут на фестиваль из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа –– Югры, они представители коренного малочисленного народа ханты. Познакомились шесть лет назад на национальном празднике «Гребля на обласах», тогда Владимиру было 15 лет, а Арине 13. Оба выросли в многодетных семьях, которые живут на родовых угодьях и ведут традиционный для своего народа образ жизни. Мама Владимира известна как самобытная мастерица, а его бабушка –– признанный мастер по шитью национальной одежды, изготовлению сухожильных нитей и выделке шкуры, знает много хантыйских песен, сказок, легенд. Мама Арины замечательно шьет, вышивает, делает традиционные сувениры, готовит национальные блюда, собирает дикоросы и, конечно, делится опытом с дочерью. Вместе с родителями влюбленные регулярно живут на стойбище оленеводов, участвуют в национальных праздниках, таких как День оленевода, День рыбака, День обласа, встреча весны «Вороний день».
«Мы решили участвовать в фестивале, так как хотим, чтобы вся страна узнала про нашу коренную малочисленную народность ханты и увидела наш традиционный свадебный наряд. И конечно, как миролюбивый, гостеприимный северный народ хотим пригласить всех в гости в наш прекрасный край», — говорят Владимир и Арина.
Еще одна пара из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — представитель народа ханты Георгий Кунин и его невеста Диана Плисова. Они тоже выросли в многодетных семьях, где хранят традиции и семейный уклад хантов. Родители привили ребятам любовь к природе через рыбалку, сбор дикоросов, плавание на обласах. Георгий и Диана познакомились на свадьбе у друзей. И хотя в то время Георгий жил в селе Лемпино, а Диана — в Ханты-Мансийске, их отношения быстро переросли в крепкие чувства. Диана решила переехать к Георгию, и уже три года пара неразлучна. Вместе участвуют в культурных событиях коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» и «Коренные жители», в беге на камусных лыжах «Северный след».
«Для нас большая мечта –– соединить свои судьбы на III Всероссийском свадебном фестивале. Мы ведем активный, традиционный образ жизни, бережно храним культуру народа ханты и хотим представить ее на этом масштабном празднике. Для нас участие в фестивале –– не просто яркое событие, а возможность почувствовать единство, поделиться своей историей любви и вдохновиться теплом других семей со всей России», –– рассказали Георгий и Диана.
Представитель народа ханты Антон Русмиленко приедет на фестиваль из Ямало-Ненецкого автономного округа с невестой Викторией Юрко. Знаниями о быте и исконных традициях с Антоном делится папа, они общаются на хантыйском языке и часто говорят о том, как важны семейные узы. Виктория — из русской семьи, она разделяет ценности любимого, ведь будущие супруги выросли в больших, дружных семьях, поэтому знают ценность поддержки и единства. Сейчас влюбленные вместе живут и работают в Салехарде, мечтают о собственном доме, где можно будет собирать родственников и друзей, растить детей.
«Наши семьи — замечательный пример того, как разные культуры и традиции могут гармонично переплетаться, создавая единое целое. Мы с огромным теплом и уважением относимся к наследию обоих родов, ведь в основе и хантыйской, и русской культуры лежат главные ценности: крепкая семья и глубокая связь с природой. В нашей будущей семье эти традиции не просто сохранятся, а получат новое звучание, обогатив совместную жизнь», — уверены Антон и Виктория.
Также среди пар, которые поженятся на свадебном фестивале, — Степан Нижегородов и Александра Иковав из Магадана, коряки родом из семей оленеводов. Познакомились на национальном обрядовом празднике «Хэбденэк» в 2024 году. Степан помог Александре поставить ярангу и подготовить стойбище на конкурсе «Хозяйка яранги». Теперь они вместе сохраняют наследие предков. Александра входит в состав правления Магаданской городской общественной организации малочисленных народов и этнических групп Севера, а жених активно ее поддерживает.
«Мы мечтаем заключить брак на Всероссийском свадебном фестивале и привнести в этот праздник свою уникальную национальную культуру. Для нас это очень ценно, особенно в Год единства народов России. Мы чтим свои корни и делаем вклад в сохранение традиций коряков, а также и других малочисленных народов Севера. Важно, чтобы вся страна знала об их истории и сегодняшней жизни», — делятся Александра и Степан.
Еще одна пара из Магаданской области — Василий Шадрин и Александра Минаева. У невесты корякские и эвенкийские корни, отец был оленеводом-кочевником, мама продолжает это дело, занимается декоративно-прикладным искусством, возглавляет Магаданскую общественную организацию коренных малочисленных народов Севера. Александра помогает маме, а еще работает хранителем в Ольском краеведческом музее и руководит национальным семейным ансамблем «Ляна». Василий поддерживает любимую во всех начинаниях: от работы в ансамбле до участия в Межнациональном творческом союзе «Искры Севера». Вместе влюбленные участвуют в национальных праздниках, Магаданской области, занимаются горнолыжным спортом, ездят на рыбалку, путешествуют по родному краю.
«Зарегистрировать брак в столице нашей Родины — это для нас большое и важное событие. В Год единства народов России это имеет особое значение. Мы сохраним память о нем в наших сердцах и обязательно будем рассказывать детям», — говорят Василий и Александра.
Коренной малочисленный народ эвенов будет представлять на свадебном фестивале в НЦ «Россия» Михаил Дарбасов из Республики Саха (Якутия), он познакомился с невестой Елизаветой Николаевой в июле 2024-го на соревнованиях по стендовой стрельбе, где оба выступали судьями. Теперь влюбленные вместе живут и работают в Сургуте. Для них очень важны традиции предков, среди них — семейные праздники, когда за большим столом собираются несколько поколений. Также особое значение имеют национальная кухня, уважение к культуре и обычаям народов Севера.
«Мы родом из Якутии, где в семьях ценят сплоченность, уважение к старшим, гостеприимство и теплые семейные встречи, несмотря на большие расстояния и суровый северный климат. Мы стараемся сохранять эти ценности в своей молодой семье и хотим передать их будущим детям. Хотим рассказать нашу историю любви всей стране и достойно представить родной регион», — говорят Михаил и Елизавета.
Владислав Алтарышев из Республики Алтай — представитель коренного малочисленного народа телеутов — заключит брак с Эмилией Танишевой. Молодые люди живут в Горно-Алтайске. История их любви началась больше четырех лет назад в университете Новосибирска. Эмилия была куратором Алтайского землячества и искала студентов из родной республики, а познакомились они с Владиславом на репетиции народного танца. Эмилия — алтайка, представительница коренного народа Республики Алтай. В семьях обоих молодых людей много исконных традиций, которые они берегут, и народных праздников, которые вместе отмечают. Будущие супруги уверены, что их история любви — это судьба.
«Для нас семья — это поддержка, понимание, умение прощать и радовать друг друга, быть рядом, несмотря ни на что, и отдавать родному человеку то, что спрятал для себя. Зарегистрировать брак в День любви, семьи и верности очень символично и ценно для нас», — поделились Владислав и Эмилия.
В этом году Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» выходит на международный уровень: вместе с влюбленными со всей страны в НЦ «Россия» поженятся интернациональные и зарубежные пары.
Главным событием первого дня фестиваля в НЦ «Россия» станет церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.
Во второй день, 9 июля, в Москве для молодоженов, их гостей и желающих присоединиться к празднику пройдут просветительские лекции, гастрономическая и музыкальная программа, а также экскурсии по выставкам Национального центра «Россия» — «Путешествие по России» и «Уроки географии». Все, кто разделяет семейные ценности и интересуется свадебными традициями, могут зарегистрироваться для участия в просветительской части свадебного фестиваля на сайте НЦ «Россия». Одним из ключевых событий второго дня станет притча «Хоровод. Свадьба» — символ единства, крепких уз и готовности протянуть руку ближнему. Этот танец объединит всех участников мероприятия.
III Всероссийский свадебный фестиваль организован НЦ «Россия» совместно с Правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы. В Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, главная тема фестиваля — «Едины в любви». Единство сердец, культуры, традиций и ценностей.
Сайт Национального центра «Россия» — https://russia.ru/