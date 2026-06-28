В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре названы имена победителей межрегионального этапа IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО»
В Ханты-Мансийске состоялся межрегиональный этап IX сезона Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие объединило участников из семи регионов России и стало одним из ключевых этапов отбора на Гранд-финал проекта.
Межрегиональный этап прошел в Ханты-Мансийске в рамках фестиваля «809», который объединяет молодежь, представителей уличной культуры, спорта и творческих сообществ в регионах России. Спортсмены соревновались в направлениях скейтбординг, трюковой самокат, брейкинг, хип-хоп и диджеинг. Помимо соревнований, для участников и гостей фестиваля были организованы показательные выступления по трюковому самокату, мастер-классы, образовательная программа, а также площадки FPV-симуляторов и лазертага.
«Сегодня талантливые представители уличной культуры и спорта есть по всей стране, и важно обеспечить им понятные и равные возможности для участия в проекте. Именно поэтому совместно с нашими партнерами мы развиваем систему региональных и межрегиональных этапов, которая позволяет участникам пройти путь от локальных соревнований до международного Гранд-финала «КАРДО». День молодежи стал одной из ключевых точек сезона: 14 локаций по всей стране, где тысячи молодых людей смогли заявить о себе и получить экспертную оценку», – прокомментировал директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.
В число победителей межрегионального этапа IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли:
- Александр Петухов (трюковой самокат)
- Владислав Павлов (брейкинг)
- Игорь Серков (скейтбординг)
- Ангелина Алимова (хип-хоп)
- Семен Кожухов (диджеинг)
Они представят свой регион на Гранд-финале Международной конкурс-премии «КАРДО», который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке.
«В этом году мы объединяем возможности федеральной программы «Уличная Классика» и Международной конкурс-премии «КАРДО», чтобы участники могли не просто выступить на фестивале, а получить понятный путь для дальнейшего развития. Человек может прийти на площадку в своем регионе, показать себя, познакомиться с единомышленниками, получить опыт соревнований и сделать следующий шаг — попасть на Гранд-финал «КАРДО». Для нас также важно, что крупнейшие проекты начинают работать вместе. Это позволяет объединять сообщества, создавать больше возможностей для участников и формировать единый календарь событий, в котором площадки дополняют друг друга, а не конкурируют между собой. При этом сотрудничество «809» и «КАРДО» не ограничится только мероприятиями 27 июня. В течение сезона совместные площадки также пройдут в Петрозаводске, Тюмени и Воронеже, объединив тысячи представителей уличной культуры и спорта со всей России», – отметил руководитель Всероссийского социального/фестивального проекта «809» Иван Шмонин.
Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.
Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте: https://kardoaward.com