В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре названы имена победителей межрегионального этапа IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО»

С начала 2026 года Отделение СФР по ХМАО–Югре назначило родителям 2 720 детей выплаты из материнского капитала. На неё имеют право родители детей младше трёх лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов (44 274 рубля).