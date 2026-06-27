Югорская молодежная археологическая экспедиция отправится в Салым
2 июля 2026 года студенческая группа Сургутского государственного университета отправится на научно-исследовательскую базу в сельское поселение Салым (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
В этом году научной базой станет достопримечательное место «Сырковый сор». Именно здесь археологами был обнаружен богатейший некрополь эпохи Великого переселения народов, входящий в ансамбль памятников «Священная кедровая роща». На данном объекте инициировано строительство одноимённого музея.
Подготовка экспедиции стартовала ещё в феврале. Преподаватели – доктор исторических наук Олег Кардаш и кандидат исторических наук Георгий Визгалов – приступили к чтению курса археологии и формированию команды будущих полевых исследователей. В рамках обучения студенты посетили лабораторию Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, где приняли участие в камеральной обработке находок прошлого полевого сезона.
На сегодняшний день участники полностью освоили теоретическую часть, прошли всесторонний инструктаж по технике безопасности и получили подробные памятки о правилах работы в поле, а также перечень необходимой одежды, личных вещей и индивидуальных средств защиты.
Со 2 по 15 июля 2026 года будет проходить полевая часть образовательного проекта для первокурсников кафедры истории России СурГУ. В нынешнем сезоне к историкам присоединятся несколько студентов-химиков, что расширит междисциплинарный охват исследований.
В полевой период участникам предстоит провести разведочные работы, посетить реконструированную крепость Каюково 2 и познакомиться с историей Салымского края в рамках полевого лектория.
В качестве приглашенного специалиста к экспедиции присоединится старший научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость) Максим Марунин. В рамках археошколы он проведёт практические занятия по прикладной геодезии и лекции о цифровизации археологии.
История проекта
Молодёжная археологическая экспедиция ведёт отсчёт с 2003 года, когда в урочище «Соровские озёра» была организована Детская археологическая экспедиция, просуществовавшая пять лет. В 2022 году проект был возобновлён на базе ансамбля «Священная кедровая роща» в Салыме. С тех пор учёные ежегодно предоставляют молодёжи возможность работать на археологических объектах региона, сочетая научные исследования с подготовкой нового поколения исследователей.
В археологическом полевом сезоне 2025 года экспедиция впервые работала за пределами Югры в соседнем арктическом регионе на раскопках Обдорского острога (г. Салехард, ЯНАО).
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