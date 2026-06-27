В Югре следят за стабильностью топливного рынка: федеральные меры поддержат регион
В России сформировано достаточно объёмов топлива для обеспечения внутреннего рынка — об этом заявил вице‑премьер Александр Новак. Сейчас в стране наблюдается избыток запасов дизельного топлива, и для ещё большего наполнения внутреннего рынка власти обсуждают введение запрета на его экспорт.
Как отметил Новак, сегодня состоится совещание по ситуации на топливном рынке — на нём в том числе рассмотрят возможность введения запрета на экспорт дизеля для производителей. При этом власти склоняются к тому, чтобы установить короткие сроки запрета — на несколько месяцев.
Сейчас идёт активная перестройка логистики на рынке топлива с учётом потребностей регионов.
«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — цитирует Новака агентство ТАСС.
При этом балансировка рынка потребует определённого времени. Существенное влияние на ситуацию оказывает и искусственно созданный ажиотаж: он поднял спрос на топливо на 20–30%.
Ранее на совещании у президента 23 июня Новак охарактеризовал ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. Для стабильного топливообеспечения потребителей правительство уже ввело полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и подготовило изменения в налоговое законодательство — они должны стимулировать поставки топлива на внутренний рынок. Кроме того, вертикально интегрированные нефтяные компании увеличили объёмы производства и поставок, а плановые ремонты на НПЗ перенесли на более поздние сроки.
Для Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры эта ситуация имеет особое значение: регион не только крупный производитель углеводородного сырья, но и крупный потребитель нефтепродуктов для нужд ЖКХ, промышленности, транспорта и труднодоступных территорий. В летний период нагрузка на топливную логистику в округе возрастает из‑за навигации, работы вахтовых бригад и сезонного увеличения перевозок.
По данным региональных властей, в Югре действует отлаженная система мониторинга запасов топлива на нефтебазах и АЗС. Особое внимание уделяется обеспечению северных и отдалённых населённых пунктов, где доставка топлива возможна преимущественно водным или зимним транспортом. Благодаря участию крупных нефтяных компаний, работающих в регионе, удаётся поддерживать необходимый уровень резервов и оперативно перераспределять объёмы при необходимости.
Эксперты отмечают, что принятые на федеральном уровне меры помогут избежать дефицита и сгладить возможные колебания цен в регионах, включая Югру. При этом стабильная работа топливной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов для обеспечения жизнедеятельности округа в условиях активного летнего сезона.