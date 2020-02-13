Редакцию посетила доцент кафедры уралистики РГПУ им. А.И. Герцена Зоя Рябчикова

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13 февраля 2020 года в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» состоялась встреча с заместителем директора по учебной работе, доцентом кафедры «Уральских языков, фольклора и литературы» Института народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Зоей Степановной Рябчиковой.
В самом начале гостья поблагодарила журналистов национальных газет за работу: «Я хочу вам сказать большое спасибо за сохранение, развитие, популяризацию родных языков в СМИ. Журналистская работа интересна тем, что вы каждый день общаетесь с людьми, пишите журналистские статьи, узнаёте что-то новое, совершенствуйтесь, придумываете новые слова для обозначения современных терминов и т.д. Хантыйский, мансийский языки – это самое большое наследие, которое оставили нам предки и которое мы должны беречь».
З.С. Рябчикова приехала в Югру по поручению ректора Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергея Игоревича Богданова.
В ходе поездки по Югре З.С. Рябчиковой провела профориентационную работу. Посетила три школы Сургутского района, пообщалась с директорами, завучами, учителями, школьниками и их родителями. Также удалось встретиться с выпускниками Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.
По инициативе З.С. Рябчиковой в Ханты-Мансийске было создано Представительство Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, которое возглавляет Оксана Сергеевна Рыжкова.
Кроме этого, было подписано Соглашение о сотрудничестве Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена с департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По словам доцента кафедры «Уралистики», сегодня Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена предоставляет три образовательные программы:
- 1. Образование в области родного языка и литературы.
- 2. Филологическое образование.
- 3. Культурологическое образование.
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Школьникам, желающим поступить в Институт народов Севера, необходимо сдавать ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, обществознание, математика профильная. По обществознанию необходимо набрать 45 баллов. Выпускники, к сожалению, думают, что это легкий предмет, а во время экзаменов не могут набрать необходимое количество баллов. Не многие студенты-северяне справляются с этими экзаменами, поэтому в настоящее время идёт разговор о том, что в скором будущем появится возможность сдавать творческий экзамен в виде письменного эссе на родном языке.
Экзамены также можно будет сдавать в Представительстве РГПУ им. А.И. Герцена в Ханты-Мансийске.
Представитель Института народов Севера рассказала и о новшествах в работе образовательного учреждения: «Мы разработали двухпрофильный бакалавриат. Что он даёт? Можно будет одновременно получить образование по дошкольному, школьному и иностранному языку. Также появилась возможность заочного обучения в магистратуре».
Сейчас, по словам З.С. Рябчиковой, остаётся открытым вопрос о создании подготовительного отделения, в котором бы в течение года выпускники могли бы подготовиться к сдаче экзаменов.
Со всей информацией о поступлении в Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена можно познакомиться на официальном сайте вуза www.herzen.spb.ru (Институт народов Севера).
Завершая встречу с журналистами, гостья рассказала, что в этом году 18 ноября состоится Слёт выпускников Герценовского университета разных лет. В этом году Институт народов Севера отмечает 90-летие. К этой знаменательной дате готовится выпуск очередной книги «Институт народов Севера. История в лицах», подготовкой которой занимается З.С. Рябчикова. Поэтому просим вас, дорогие выпускники, написать о том, как сложилась ваша жизнь после окончания университета! Статьи и фотографии необходимо отправлять на электронный адрес Зои Степановны Рябчиковой: rzs05@mail.ru.
Людмила ГУРЬЕВА