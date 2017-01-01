Национальная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-Мансийске
Национальная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-МансийскеНациональная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-Мансийске
Дни культур финно-угорских народов в Венгрии
Дни культур финно-угорских народов в ВенгрииДни культур финно-угорских народов в Венгрии
Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»
Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»
Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани
Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани
"Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске
"Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске "Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске
Финно-угорские коллективы представили семейные традиции на "транзитном" фестивале в Марий Эл
Финно-угорские коллективы представили семейные традиции на "транзитном" фестивале в Марий Эл Финно-угорские коллективы представили семейные традиции на "транзитном" фестивале в Марий Эл
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Новости

  • Русский
Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»

Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в 2017 году окружной конкурс «Семья – основа государства» будет проводиться по новым номинациям: «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти», «Отец – основа крепкой семьи», «Семейная экотрадиция», «Здоровая семья – сильная Югра».

Цели конкурса – пропаганда семейных ценностей и традиций, распространение положительного опыта семейного воспитания, выявление и поддержка творчески активных семей, создание условий для реализации творческого потенциала семей.

  • Русский
На сайте Государственного архива Югры размещена виртуальная выставка архивных документов, посвященная памяти Ромбандеевой Евдокии Ивановны, безвременно ушедшей из жизни 3 января 2017 года.

http://kugayu.wixsite.com/rombandeeva

  • Русский
В Югре НКО получат субсидии на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан

Экспертная комиссия департамента социального развития Югры рассмотрела 47 заявок от 30 общественных организаций.

Как сообщила директор департамента Мария Краско, экспертной комиссией принято решение выделить 30 субсидий на общую сумму 7,5 млн. рублей.

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
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