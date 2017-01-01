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Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в 2017 году окружной конкурс «Семья – основа государства» будет проводиться по новым номинациям: «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти», «Отец – основа крепкой семьи», «Семейная экотрадиция», «Здоровая семья – сильная Югра».
Цели конкурса – пропаганда семейных ценностей и традиций, распространение положительного опыта семейного воспитания, выявление и поддержка творчески активных семей, создание условий для реализации творческого потенциала семей.