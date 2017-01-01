Сотрудники национальной редакции на семинаре с Романом Серебряным
Сотрудники национальной редакции на семинаре с Романом СеребрянымСотрудники национальной редакции на семинаре с Романом Серебряным
Национальная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-Мансийске
Национальная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-МансийскеНациональная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-Мансийске
Дни культур финно-угорских народов в Венгрии
Дни культур финно-угорских народов в ВенгрииДни культур финно-угорских народов в Венгрии
Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»
Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»
Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани
Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани
"Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске
"Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске "Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске
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Новости

  • Русский
Жителей Югры приглашают принять участие в создании логотипа Года здоровья

2017 год объявлен главой региона Годом здоровья. В его рамках запланированы мероприятия, направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни.

  • Русский
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле»

г. Ханты-Мансийск                                       18 января 2017 г. -  13 февраля 2017 г.

 

1.                  Общие положения.

С 18 января по 13 февраля 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле», посвященный 60-ю газеты «Ханты ясанг» и Дню родного языка.

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В 2016 году в Югре ключи от новых квартир получили 497 детей-сирот

Как сообщили в департаменте социального развития округа в 2016 году ключи от новых квартир получили 497 детей-сирот. Ожидают предоставления жилья 287 человек. Для нихх квартиры приобретены в строящихся домах путем участия в долевом строительстве.

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Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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