Национальная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-Мансийске
Национальная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-МансийскеНациональная редакция в гостях у детского сада «Брусничка» в г. Ханты-Мансийске
Дни культур финно-угорских народов в Венгрии
Дни культур финно-угорских народов в ВенгрииДни культур финно-угорских народов в Венгрии
Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»
Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»Подведены итоги ежегодного конкурса «СМИротворец»
Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани
Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани Журналисты национальных газет посетили «Центр помощи детям «Северяночка» в г. Нягани
"Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске
"Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске "Тром-Аганские звёздочки" в Ханты-Мансийске
Финно-угорские коллективы представили семейные традиции на "транзитном" фестивале в Марий Эл
Финно-угорские коллективы представили семейные традиции на "транзитном" фестивале в Марий Эл Финно-угорские коллективы представили семейные традиции на "транзитном" фестивале в Марий Эл
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Новости

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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО И НАИЛУЧШЕГО В НОВОМ ГОДУ!!

КАК ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ ПОДСКАЖЕТ САЙТ KHANTYNEWYEAR.RU

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Дорогие жители и гости города!

Музей «Торум Маа» поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам счастья, радости и крепкого сибирского здоровья!

В Новогодние каникулы приглашаем вас посетить экспозицию под открытым небом по улице Собянина, 1 и  выставочные залы в Югорской долине.  

Музей «Торум Маа» ждет вас и приглашает в гости!

Заявки на экскурсионное обслуживание

по телефону: +7(3467)32-20-58.

Так же вы имеете возможность заказать экскурсию в режиме

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Памятка по определению легальности алкогольной продукции

В канун наступающего Нового года, а также в период новогодних праздников резко увеличиваются объемы продаж алкогольной продукции. Этим пользуются недобросовестные хозяйствующие субъекты, стремясь увеличить свой доход за счет продаж поддельной алкогольной продукции.

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендует быть крайне внимательными и осторожными при приобретении алкогольной продукции!

Где можно приобретать алкоголь?

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Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
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Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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