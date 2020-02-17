Сегодня какой-то мансийский день?

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Сегодня какой-то мансийский день?

Именно так спросила пожилая женщина, увидев на улице Хулимсунта группу женщин, у которых из-под верхней одежды выглядывали яркие мансийские платья. День был очень морозный, ниже тридцати пяти градусов. Но в кабинете по ИЗО детской школы искусств было светло, тепло, душевно и радостно! В Хулимсунт из Саранпауля приехала четвертая Кочующая школа мастеров «Анеквам ханса».

В работе школы приняло участие тридцать человек. Участники разделились на три группы по изготовлению традиционных изделий: 1 группа (мастер Полина Сергеевна Сетова) – изготовление акань (сукно, ткань) – 11 учеников; 2 группа (мастер Наталья Васильевна Албина) – изготовление игольницы (сукно) – 8 учеников; 3 группа (мастер Нина Николаевна Загайнова)  - изготовление традиционных наволочек (сукно) – 4 ученика. За два дня плодотворной работы все изделия были готовы. Несмотря на то, что это были выходные дни, школа начинала работать в  десять  часов утра, а последние участники уходили в восемь часов вечера.

Три участника сразу же подали заявку на участие в пятой школе, которая будет проходить в марте в п.г.т. Игрим.

Подводя итоги деятельности кочующей школы, участники отметили  значимость подобных проектов, его плодотворность, полезность и  продуктивность, как для духовной составляющей мансийской культуры,  так и, соответственно,  материальной. Участники делились своими впечатлениями: «Я узнала много полезного… Я научилась шить по технологии встык – встык… Я научилась вырезать орнаменты…  Я увидела много настоящих традиционных  изделий… Я всегда хотела сшить себе тучанг… Я впервые  в жизни сшила акань… и т…д..». 

Надежда Константиновна Маслова от всех участников поблагодарила  организаторов школы: «Спасибо огромное за такую замечательную школу! В первую очередь это нужно нам самим,  мы приобретаем колоссальный опыт, общаемся с людьми и знакомимся с изделиями и даем им жизнь, сохраняем древние технологии и только вместе можем развивать наше искусство! Очень рады встрече, уже ждем следующей! Спасибо, вы зарядили нас новой энергией! Будем развиваться и совершенствоваться вместе с вами!»

Благодарим Фонд Елены и Геннадия Тимченко и конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском Федеральном округе» за возможность через полученные знания сохранять традиционную культуру! 

Каждая наша школа не обходится без чудес, так получилось и в этот раз – совершенно случайно, в последнюю минуту проведения школы Полина Сетова нашла очень много родственников, ее дед Тимофей Тасманов был родом из Няксимволя…

 

Любовь Стаканова, куратор проекта

 

#культурнаямозаика

#фондтимченко

 

Пнд, 02/17/2020 - 09:51

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