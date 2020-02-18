С участием полпреда Николая Цуканова в Берёзово обсудили реализацию нацпроектов

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Ключевым событием в повестке рабочего визита в Березовский район полномочного представителя президента РФ в УФО стало совещание по вопросам реализации в Югре национальных проектов. Речь шла о двух крупнейших – «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».
Открывая совещание, Николай Цуканов напомнил, что 6 февраля президентом РФ подписан указ, в соответствии с которым полномочные представители в федеральных округах вошли в новый состав совета по развитию и национальным проектам.
«Перед структурой полпредства стоят серьезные задачи по контролю и повышению эффективности реализации нацпроектов. В ходе подготовки к мероприятию аппаратом полпреда был проведен комплексный аудит деятельности регионов, направленный на достижение целей национальных проектов в первый год их реализации», - отметил Цуканов.
Он поделился итогами аудита и обратил внимание на опыт Югры: «Перевыполнен в 2 раза план нацпроектов по качеству автомобильных дорог регионального значения, значительно превышены показатели выполнения программы переселения из аварийного жилья. Автономный округ исполнил показатели нацпроекта «Здравоохранение» по смертности от болезней системы кровообращения и новообразований. Эти показатели, в том числе и по обеспеченности врачами, находятся на среднеевропейском уровне. Это уникальный случай для нашего федерального округа».
По мнению Николая Цуканова, успешная реализация нацпроектов зависит от работы органов местного самоуправления.
«Должна быть налажена коммуникация между властью и населением. В настоящее время информационные технологии позволяют это сделать. Как отметил Владимир Путин, необходимо обеспечить единство всех уровней публичной власти, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. Следует организовать взаимодействие между муниципальными образованиями по строительству объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроектов. Нужно синхронизировать мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительства»,- подчеркнул полпред.
С докладом о реализации двух нацпроектов в округе выступила губернатор Наталья Комарова.
В Югре реализуется 53 региональных проекта, входящих в состав федеральных по 11 направлениям. На их реализацию в 2019 году предусматривалось 31,2 млрд рублей, исполнение на 1 января 2020 года составило 25,9 млрд рублей, или 83%.
По итогам 2019 года полностью достигнуто, в том числе с превышением, 215 показателей федерального уровня.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, начиная с 2019 года, принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в составе трех федеральных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».
«По итогам первого года реализации национального проекта, в 2019 году в автономном округе обеспечено достижение всех целевых показателей региональных проектов, в том числе, контролируемых на федеральном уровне. Значение 4 из 8 показателей превышает значение плановых целевых показателей», - отметила глава региона.
В частности, опережающими темпами достигается показатель «Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям». По итогам 2019 года он составляет 86,59%. По сути округ уже достиг планового значения 2024 года (85,61 %).
Тезисно губернатор рассказала об итогах реализации 3 региональных проектов, входящих в нацпроект: ««Дорожная сеть»: в 2019 году завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог на 9 объектах общей протяженностью 61 километр; осуществлен ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог на 74 участках протяженностью 160 километров; оборудовано освещение на 21 объекте протяженностью 20 километров».
По словам главы региона, в текущем году будет завершено строительство, реконструкция автомобильных дорог на 9 объектах протяженностью 71 километр; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 44 объектах протяженностью 86 километров; освещение на участках, протяженностью 14 километров.
В рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» в Югре осуществляется реализация 3 региональных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды».
«В соответствии с проектом «Жилье» в период с 2019 по 2024 годы нужно ввести в эксплуатацию не менее 6,3 млн квадратных метров жилья. В 2019 введена 781 тысяча квадратных метров жилья. Это на 33% выше показателя прошлого года, но на 13,5% ниже целевого. Для стимулирования развития жилищного строительства, создания благоприятного инвестиционного климата в 2019 году из регионального бюджета выделено муниципалитетам более 10 млрд рублей», - отметила Наталья Комарова.
В 2020 году в округе стоит задача обеспечить ввод в эксплуатацию 1,005 млн квадратных метров.
Также был затронут вопрос реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В период с 2019 по 2024 годы в соответствии с заключенным соглашением между правительством автономного округа и минстроем России будет расселено 385,7 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает 21,5 тысячи человек.
«В Югре утверждена адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы. В этот период планируется расселить 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживают более 29 тысяч человек. На 31 декабря 2019 года расселено 105,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали более 7 тысяч человек, в том числе 37 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в котором проживали 2,7 тысяч человек», - доложила губернатор.
Особое внимание в разговоре уделили проекту «Формирование комфортной городской среды». По состоянию на 31 декабря 2019 года плановые показатели достигнуты в полном объеме, кассовое исполнение составляет 100%, завершено благоустройство 60 общественных территорий. В соответствии с проектом в 2020 году будет благоустроено 64 общественные территории.
Эффективной практикой реализации данного проекта признано инициативное бюджетирование.
«При таком подходе граждане, участвуя в софинансировании проекта, лично определяют приоритет расходования бюджетных средств, участвуют в выборе проектов, их реализации и последующем контроле за содержанием объектов», - подчеркнула Наталья Комарова.
В поселке Березово в 2019 году с использованием инициативного бюджетирования создано 2 объекта благоустройства (тротуары), а в сельском поселении Саранпауль установлен хоккейный корт.
Глава региона отметила, что в автономном округе выстроена система контроля выполнения мероприятий, достижения контрольных точек и показателей региональных проектов, входящих в состав федеральных.
Ежемесячно ход реализации национальных проектов рассматривается проектным комитетом, комиссией по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Югры. На них принимаются необходимые управленческие решения.
В приемке объектов капитального строительства активное участие принимают представители общественности, в том числе эксперты. И это не единственная возможность для граждан увидеть себя в национальных проектах, предложить идею, или дать свою оценку их реализации. Традиционно проводятся встречи губернатора Югры с жителями муниципалитетов, где югорчане получают полную информацию о реализации национальных проектов на территории муниципалитета, получают ответы на свои вопросы. С августа прошлого года состоялось 15 таких встреч.
В заключение Николай Цуканов поблагодарил Наталью Комарову за работу в реализации нацпроектов и пожелал дальнейших успехов команде губернатора.
«Наша задача – сделать так, чтобы национальные проекты были реализованы в каждом населенном пункте, чтобы были результаты этих национальных проектов замечены каждым жителем любого поселка, даже самого отдаленного. На это мы будем обращать внимание», - резюмировал Николай Цуканов.
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/s-uchastiem-polpreda-nikolay...