В Казыме отметили День родного языка

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Международный день родного языка – это ещё одна важная дата для казымчан, в праздновании принимают участие все неравнодушные к своему языку жители села. Члены группы «Совет по сохранению языков» не раз собирались для обсуждения, как пройдёт этот день.
Акцию поздравления жителей села Казыма провели специалисты культурно-исторического центра «Касум ёх» («Люди Казыма»), подарили открытки с приветствиями на разных языках народов, проживающих в селе Казыме.
21 февраля, в Международный день родного языка, в сельской библиотеке собрались все желающие на образовательную акцию «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2020», диктант на хантыйском языке провели специалисты белоярского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Римма Михайловна Потпот и Валентина Даниловна Гатченко.
Акцию «Говорим на родном языке» посетили ученики 4 класса средней общеобразовательной школы села Казыма. На мероприятии ребята познакомились с историей возникновения даты, обсудили и посчитали, сколько языков они знают и сколько существует в мире. Какие языки у нас в округе находятся на грани исчезновения и что необходимо делать, чтоб сохранить свой родной язык. Все дружно отвечали на вопросы, вспоминали слова хантыйского языка, отгадывали загадки, собирали пословицы. Затем ребята приняли участие в конкурсе чтецов на хантыйском языке.
Вечер «Мелодии Древней Югры» начался с поздравления главы сельского поселения Казыма Алсу Хасимовны Назыровой, продолжился выступлением фольклорного коллектива «Харсурт ёх», начинающие артисты со взрослыми наставниками подготовили маленький спектакль, зрители услышали звуки природы, окунулись в мир детства. Те, кто когда-то жил на стойбище, вспомнил, как начинался день, чем был занят ребенок целый день на стойбище, кого он видел, чем занимался и т.д.
Встреча с поэтом Владиславом Молдановым не оставила никого равнодушным, у него появились новые поклонники, которые с удовольствием слушали его рассказ о его творческом пути. Его стихи заставили задуматься о том, насколько многогранен человек, насколько красива наша природа. Для читателей была подготовлена выставка, на которой были представлены книги В. Молданова, журналы для детей, книги на языках разных народов.
А затем были конкурсы… Конкурс на знание примет, пословиц и поговорок «Знаете ли Вы?» настолько объединил всех присутствующих, что ответы на вопросы произносили всем залом хором. Все знатоки языка получили сладкие призы.
Светлана Рандымова,
библиотекарь библиотеки им. М.К. Волдиной,
с. Казым