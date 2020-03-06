В Большом Атлыме впервые провели фронтальный диктант на хантыйском языке

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В Большом Атлыме впервые провели фронтальный диктант на хантыйском языке
фото Николая Меровафото Николая Мерова
фото Николая Мерова

Научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (ОУИПИиР) в деревне Большой Атлым провели с коренными жителями ханты диктант на родном языке. Отрывок теста был взят из повести ненецкой писательницы Анны Неркаги «Молчащий», на хантыйском языке его читала научный сотрудник института Светлана Дядюн.

  

Всего в диктанте приняли участие около 15 человек. Нужно отметить, что это мероприятие проводится с 2015 года. Организаторами выступил фольклорный центр ОУИПИиР под руководством старшего научного сотрудника Ольги Ерныховой, которая в институте занимается сбором преданий, сказок, песен и т.д. Сегодня весь фольклорный материал оцифровывается и выставляется на сайте для общего пользования.

  

В деревне Большой Атлым родился фронтовик, первый редактор национальной газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григорий Лазарев, который был основоположником хантыйской литературы. Сегодня в селе проживает чуть более двухсот человек. Есть небольшой фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, детский сад и два магазина.

Деревня стоит на берегу реки, местные жители добывают рыбу. Ранее в населённом пункте работали рыболовецкие бригады, добывали муксуна и нельму. Сейчас этой рыбы практически не осталось, поэтому на её вылов сделан запрет.

 

Местные жители работают в бюджетных учреждениях, другой работы в деревне нет. В результате этого почти вся молодёжь и трудоспособное население уехали в крупные населённые пункты или работают вахтовым методом на нефтяных месторождениях. Домой приезжают только во время отдыха в выходные дни.

 

В деревне Большой Атлым диктант был проведён впервые. По словам старшего научного сотрудника Обско-угорского института Ольги Ерныховой, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам развития письменности хантыйского языка. Далее написанные диктанты будут изучать учёные, чтоб узнать, какой алфавит используют ханты, проживающие на различных территориях округа. Эти выводы будут отражены в научных статьях.

 

На мероприятии двум участникам диктанта Екатерине Лазаревой и Ирине Кукарских от Обско-угорского института были вручены Благодарственные письма за помощь в организации написания фронтального диктанта на хантыйском языке. Также самому молодому и пожилому участнику диктанта на память были подарены книги «Сказки обских угров».

 

Николай МЕРОВ

Вән Аӊкӆумн хӑнтэт рәт ясӑӊӑн хӑншсӑт
фото Николая Меровафото Николая Мерова
фото Николая Мерова
Пвылт выл щёс ханты лтӈыл потыр хассвес
фото Николая Меровафото Николая Мерова
фото Николая Мерова

Ртыӈ свой тпос вт нупыл выл хталт Октябрьский район Большой Атлым пвылт лнэ мхум ханты лтӈыл диктант хассыт. Потрыт хаснэ рн н Анна Неркаги хансыглам потыр охсатэ ханты лтӈыл Ас-угорский институтт толмащлавес ос тот ловиньтавес.

Ты врмаль Ханты-Мансийск ӯс с-угорский институт рӯпитан хтпат 2015 тл псныл врыглгыт. Ты пвылн кит нг Ольга Даниловна Ерныхова ос Светлана Даниловна Дядюн тув ялсг. Тн хосат тгыл пс потрыт, мйтыт, мщит ос мт пс йис тлат хансым рӯпитг. Ты нг нпак ловиньтан колн йильпи нпакыт тотсг ос врнэ рӯпататн урыл мирн мощ потыртасг.

Пвыл урыл

Большой Атлым пвыл сака яныг ти. Ань тот пуссын аквъёт китст арыгтем лумхлас хультыс. Ты пвыл Малый Атлым миркол нупыл хансым лы. Свыӈплэ мхум пенсия-олн выгыт.

Тот акв мнь пӯльница, клуб-кол, яныг школа ос мнь нврам кол лы. Тва мхум тот рӯпитгыт, тват ос лын вахта щирыл рӯпитым яласгыт, ӯщлахтын хталытн ущ юв ёхталгыт. Пвыл торыг овтын т ксэв, сорт, сымри, щапак ос мт хӯл алыщлгыт. Сртын мохсаӈ ос ӯсхул пувыгласыт. Ань тамле хӯл щар мощщаг мтыс, алыщлаӈкве ат тртаве.

Большой Атлым пвылт Григорий Дмитриевич Лазарев самын патыс. Пс порат щар влт тав ты ханты лтӈыл нпакыт хансуӈкве патыс. Хум яныг хнтын ялыс. Ты трвит лӈх янытт минастэ, 1947 тлт ущта юв ёхтыс. Ётыл Ханты-Мансийск ӯс «Ленин пант хуват» нампа газета кӯщаиг рӯпитас. Ты хум лмет сосса мирн ёмщакв вйвес.

 

Щнь лтыӈ лаль тотэлн

Ты пвылт диктант выл щёс врыглавес. Потыр хансуӈкве атхуйпловкем хтпа ёхталас. Ты врмаль округув янытыл свсыр мт щпитлаве. Ос ты таимгыс ри, сосса мхманув тнки щнь лтӈаныл ул вос ёрувласаныл, акваг лаль вос потыртасыт. Ань тва хтпат тнки щнь лтӈаныл щар ат вганыл.

Ты коныпал Ас-угорский инстиутт рӯпитан учёный хтпат ты хансум потрыт уральтаӈкве патыяныл, манхурип букват мхум хансгыт. Ты хосыт тн тра-паттыяныл, хоты букват хансуӈкве тарвитыӈ. Ётыл научный рӯпата хансгыт тах.

Ань потыр хансуӈкв ёхталам щар мнь хтпа вт нупыл ат тлэ, щар яныг хтпа ос нёлст тлэ лыс. Ольга Даниловна ты потыр хаснэ мгыс нтмил врум хтпатн янытлан нпакыт мӯйлуптас. Тув ёхталам мхум нупыл тав св сымыӈ лтыӈ лвыс. Ань пвлыӈ мир ксыӈ тл диктант хаснэ мгыс акван-атхатыглаӈкве патгыт тах, тнанылн татем пӯмащ лыс.

 

Николай МЕРОВ

Ср, 02/26/2020 - 12:15

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