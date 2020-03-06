В Большом Атлыме впервые провели фронтальный диктант на хантыйском языке

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
Научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (ОУИПИиР) в деревне Большой Атлым провели с коренными жителями ханты диктант на родном языке. Отрывок теста был взят из повести ненецкой писательницы Анны Неркаги «Молчащий», на хантыйском языке его читала научный сотрудник института Светлана Дядюн.
Всего в диктанте приняли участие около 15 человек. Нужно отметить, что это мероприятие проводится с 2015 года. Организаторами выступил фольклорный центр ОУИПИиР под руководством старшего научного сотрудника Ольги Ерныховой, которая в институте занимается сбором преданий, сказок, песен и т.д. Сегодня весь фольклорный материал оцифровывается и выставляется на сайте для общего пользования.
В деревне Большой Атлым родился фронтовик, первый редактор национальной газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григорий Лазарев, который был основоположником хантыйской литературы. Сегодня в селе проживает чуть более двухсот человек. Есть небольшой фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, детский сад и два магазина.
Деревня стоит на берегу реки, местные жители добывают рыбу. Ранее в населённом пункте работали рыболовецкие бригады, добывали муксуна и нельму. Сейчас этой рыбы практически не осталось, поэтому на её вылов сделан запрет.
Местные жители работают в бюджетных учреждениях, другой работы в деревне нет. В результате этого почти вся молодёжь и трудоспособное население уехали в крупные населённые пункты или работают вахтовым методом на нефтяных месторождениях. Домой приезжают только во время отдыха в выходные дни.
В деревне Большой Атлым диктант был проведён впервые. По словам старшего научного сотрудника Обско-угорского института Ольги Ерныховой, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам развития письменности хантыйского языка. Далее написанные диктанты будут изучать учёные, чтоб узнать, какой алфавит используют ханты, проживающие на различных территориях округа. Эти выводы будут отражены в научных статьях.
На мероприятии двум участникам диктанта Екатерине Лазаревой и Ирине Кукарских от Обско-угорского института были вручены Благодарственные письма за помощь в организации написания фронтального диктанта на хантыйском языке. Также самому молодому и пожилому участнику диктанта на память были подарены книги «Сказки обских угров».
Николай МЕРОВ
Ртыӈ свой тпос вт нупыл выл хталт Октябрьский район Большой Атлым пвылт лнэ мхум ханты лтӈыл диктант хассыт. Потрыт хаснэ рн н Анна Неркаги хансыглам потыр охсатэ ханты лтӈыл Ас-угорский институтт толмащлавес ос тот ловиньтавес.
Ты врмаль Ханты-Мансийск ӯс с-угорский институт рӯпитан хтпат 2015 тл псныл врыглгыт. Ты пвылн кит нг Ольга Даниловна Ерныхова ос Светлана Даниловна Дядюн тув ялсг. Тн хосат тгыл пс потрыт, мйтыт, мщит ос мт пс йис тлат хансым рӯпитг. Ты нг нпак ловиньтан колн йильпи нпакыт тотсг ос врнэ рӯпататн урыл мирн мощ потыртасг.
Пвыл урыл
Большой Атлым пвыл сака яныг ти. Ань тот пуссын аквъёт китст арыгтем лумхлас хультыс. Ты пвыл Малый Атлым миркол нупыл хансым лы. Свыӈплэ мхум пенсия-олн выгыт.
Тот акв мнь пӯльница, клуб-кол, яныг школа ос мнь нврам кол лы. Тва мхум тот рӯпитгыт, тват ос лын вахта щирыл рӯпитым яласгыт, ӯщлахтын хталытн ущ юв ёхталгыт. Пвыл торыг овтын т ксэв, сорт, сымри, щапак ос мт хӯл алыщлгыт. Сртын мохсаӈ ос ӯсхул пувыгласыт. Ань тамле хӯл щар мощщаг мтыс, алыщлаӈкве ат тртаве.
Большой Атлым пвылт Григорий Дмитриевич Лазарев самын патыс. Пс порат щар влт тав ты ханты лтӈыл нпакыт хансуӈкве патыс. Хум яныг хнтын ялыс. Ты трвит лӈх янытт минастэ, 1947 тлт ущта юв ёхтыс. Ётыл Ханты-Мансийск ӯс «Ленин пант хуват» нампа газета кӯщаиг рӯпитас. Ты хум лмет сосса мирн ёмщакв вйвес.
Щнь лтыӈ лаль тотэлн
Ты пвылт диктант выл щёс врыглавес. Потыр хансуӈкве атхуйпловкем хтпа ёхталас. Ты врмаль округув янытыл свсыр мт щпитлаве. Ос ты таимгыс ри, сосса мхманув тнки щнь лтӈаныл ул вос ёрувласаныл, акваг лаль вос потыртасыт. Ань тва хтпат тнки щнь лтӈаныл щар ат вганыл.
Ты коныпал Ас-угорский инстиутт рӯпитан учёный хтпат ты хансум потрыт уральтаӈкве патыяныл, манхурип букват мхум хансгыт. Ты хосыт тн тра-паттыяныл, хоты букват хансуӈкве тарвитыӈ. Ётыл научный рӯпата хансгыт тах.
Ань потыр хансуӈкв ёхталам щар мнь хтпа вт нупыл ат тлэ, щар яныг хтпа ос нёлст тлэ лыс. Ольга Даниловна ты потыр хаснэ мгыс нтмил врум хтпатн янытлан нпакыт мӯйлуптас. Тув ёхталам мхум нупыл тав св сымыӈ лтыӈ лвыс. Ань пвлыӈ мир ксыӈ тл диктант хаснэ мгыс акван-атхатыглаӈкве патгыт тах, тнанылн татем пӯмащ лыс.
Николай МЕРОВ