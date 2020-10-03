В Ханты-Мансийске совершили Обряд угощения Луны

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6 марта в Ханты-Мансийске жители и гости города собрались на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» отметить традиционный праздник народов ханты и манси «Тылащ поры» («Обряд угощения Луны»). Он отмечается в то время, когда появляются первые признаки весны. Обряд проводится на растущий месяц или полнолуние. Считалось, что с этого дня у народов ханты и манси начинался новый год.
Артисты театра обско-угорских народов «Солнце» показали гостям представление, солистки ансамбля «Люди Ханты-Мансийска» исполнили песни на хантыйском языке.
Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Александровна Алфёрова поздравила всех присутствующих, вручила памятные знаки постоянным участникам научно-практических семинаров, обрядов и праздников обских угров, участникам мероприятий и проектов, транслирующих культуру и наследие коренных народов Югры.
Обряд угощения Луны был совершён носителями культуры обских угров, представителями Сургутского района Сергеем Васильевичем Кечимовым, Данилой Николаевичем Покачевым.
В обряде также приняли участие представители народов ханты и манси, жители города Ханты-Мансийска Л.А. Алфёрова, З.Н. Лозямова, Р.Г. Решетникова, Н.К. Партанов, Л.К. Зубакина, А.Н. Мехнина, Н.И. Вах и другие.
На столе из снега стояли чашки с угощениями Луне – с испечёнными фигурками животных, ватрушками, пирогами, сладостями. Затем был проведён обряд бескровного жертвоприношения, т.е. старшие по возрасту женщины и мужчины отрезали ножом головы испечённым фигуркам животных, выкладывали их на деревянную лопату и перемешивали со снегом.
Все присутствующие молились, чтобы много рыбы было в наших реках, чтобы в лесу было больше зверей, чтобы дети были здоровыми. Затем все посыпали друг друга снегом, тем самым очищались от плохих мыслей и желали друг другу здоровья. В завершении обряда угощения Луны все гости были приглашены к столу, чтобы испробовать блюда национальной кухни.
Надежда Рагимова