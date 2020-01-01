О реализации проекта «Кочующая школа» в Березовском районе

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В городском поселении Игриме Березовского района с 13 по 15 марта прошла пятая обучающая школа по изготовлению мансийских изделий из сукна и ткани «Анеквам ханса». Её организатором стали представители акционерного некоммерческого объединения «Центр Этнотехнологий» из с. Саранпауля Березовского района.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Кочующая школа» «Анеквам ханса», руководителем которого является директор АНО «Центр Этнотехнологий» Евгения Вьюткина. По её словам, в марте 2019 года с этим проектом они приняли участие в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл»: «Конкурс был большим, из 100 проектов прошло 30. Затем для участников 30 проектов прошла стратегическая школа, из них вышло 8 победителей, среди которых оказались и мы. После стратегической школы наш проект изменился в лучшую сторону. Участие в этом конкурсе – это не столько финансовая поддержка, сколько информационная. У них хорошее обучение, разработаны программы стажировки и за границей, и по России. Обучают, как правильно организовать проект, как собрать партнёров, как нацелить проект на народ».
За прошедший год команда проекта «Кочующая школа» прошла обучение 4 раза, провела пять кочующих школ, а именно, в с. Саранпауле, с. Сосьве, д. Хулимсунте, пгт. Игриме.
Команда состоит из шести человек, у каждого из них свои обязанности, это Евгения Вьюткина, Любовь Стаканова, Елена Фризоргер, Екатерина Вынгилева, Влада Штакина, Вероника Чекмазова. Благодаря их слаженной работе проект высоко оценён региональным оператором программы «Культурная мозаика малых городов и сёл» в УрФО Светланой Дремлюга и экспертом программы, кандидатом социологических наук Алёной Попковой, которые тоже приняли участие в работе пятой обучающей школы «Анеквам ханса».
С. Дремлюга: «Мы приехали в Игрим, чтобы ближе познакомиться с командой проекта «Кочующая школа». Хотим вместе с ними найти точки роста для развития проекта. Сам по себе проект прекрасный. В этой команде люди, выросшие в стойбище «Мань ускве». Сам посёлок Саранпауль может стать супер развивающейся территорией. «Культурная мозаика» – это программа про развитие территорий с участием людей в реализуемых социальных проектах. Один из основополагающих принципов – ничего нельзя делать для людей без их участия. Участники этой школы готовы к тому, чтобы вырасти и пойти дальше. Они пошли за пределы Саранпауля по всему Березовскому району».
В мастер-классах кочующей школы в Игриме приняли участие дети стойбища «Мань ускве», мастера из Саранпауля, Сосьвы, Игрима.
В течение трёх дней участники школы, соблюдая традиции народа манси, шили игольницы из сукна с мансийскими орнаментами, мешочки для рукоделия.
Кандидат исторических наук Светлана Попова ежедневно читала лекции на тему «Женщина в традиционной культуре северных манси», рассказала об образе женщины-матери в языке, веровании и мифологии, о женских обычаях, запретах, о свадебном, родильном обрядах, о женских праздниках.
Светлана Дремлюга и Алёна Попкова провели стратегическую сессию «Точка роста», на которой обсуждали настоящее и будущее обучающей школы «Анеквам ханса». А. Попкова обратилась к команде кочующей школы: «Стратегическая сессия нужна для того, чтобы определить, какие приоритеты, перспективы есть у той деятельности, которую вы сегодня организуете, у того проекта, который был поддержан в рамках нашего конкурса, чтобы этот проект стал развитием для вашего района, для вашего округа, чтобы он стал основой, объединяющей истории, ресурсы, людей, потому что люди и истории являются главной основой для развития. Каждый из присутствующих здесь – это определённый капитал, сундучок, коробочка, которая хранит в себе огромные ресурсы, тайны, истории, замечательные идеи, навыки, которые утрачиваются сегодня. Этот проект направлен на то, чтобы вытащить из каждого сундучка эти истории, особенности, которые есть у каждого из вас».
Любовь Павловна Стаканова считает, что участие в этом проекте даёт импульс каждому. «Как замечательно прошли мастер-классы в Хулимсунте. Я не думала, что будет столько желающих заняться этим делом. Я раньше никогда не шила, и здесь я сама начала шить», – говорит Л. Стаканова.
По окончании каждой школы в послелениях образовалась мастерская, где люди собираются в определённый день недели, шьют мансийскую одежду. Следующая кочующая школа будет проведена во время первой смены в детском этнографическом стойбище «Мань ускве» с 29 июня по 5 июля 2020 года, где соберутся мастера с детьми и внуками.
Следует отметить, что организатором конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» в УрФО является Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко, проект «Кочующая школа» осуществляется за счёт грантовой поддержки этого фонда.
Надежда Рагимова
Сўмӑтвош район Игрим вошн ай кєр тыӆӑщ 13-15-мит хӑтӆӑтн «Анеквам ханса» («Щащєм хӑншет») нємпи мирхот вєрсы. Щӑта вухаӆь нєӊӑт намтӑт па тутщаӊӑт ёнтӑсты вәнӆтыйӆсӑт. Мирхот Саранпауль вошн вәӆты «Центр этнотехнологий» тӑхи ёх ӆэщӑтсӑт.
Щи тӑхи кәща нє Евгения Вьюткина «Анеквам ханса» («Щащєм хӑншет») ӑшкола ӆэщӑтты щира «Кочующая школа» нємпи проект нєпек хӑншӑс. Щи ут 2019-мит оӆ ай кєр тыӆӑщн «Культурная мозаика малых городов и сёл» кӑсупсыя китӑс. Щи оӆӑӊӑн ӆўв щиты лупӑс: «Щит вән кӑсупсы вәс, сот муӆтас нєпек эвӑӆт 30 пирисы. Щӑӆта ӆыв пӑтэӆа па и кӑсупсы вєрӑнтсы, щитӑт эвӑӆт 8 хуят хӑншум нєпекӆаӆ пиӆа нух питсӑт, щитӑт кўтн мўӊ вәсўв. Щит м кӑсупсы, щӑта нух питум ёх вәнӆтӑӆыйт, хутыса мосӆ иса нєпекӑт ӆэщӑтты, хутыса еӆӆы мир пиӆа рәпитты».
Мӑнум оӆ мӑр «Анеквам ханса» проект ӆэщӑтты ёх нӆ пўш вәнӆтӑсыйт, Москва па Тюмень воша ӊхийӆсӑт. Щӑӆта ӆыв вет пўш вухаӆь щирн ёнтты вәнӆтӑты хӑр вєрсӑт, щит кӑт пўш Саранпауль вошн, и пўш Сосьвайн, и пўш Хулимсунтӑн, и пўш Игрим вошн.
«Кочующая школа» проект әхтыйн интӑм хәт хуят рәпитӆ, щит Евгения Вьюткина, Любовь Стаканова, Елена Фризоргер, Екатерина Вынгилева, Влада Штакина, Вероника Чекмазова. Ӆыв иха ма рәпитӆӑт, щи оӆӑӊӑн лупсӑӊӑн Тюмень вош эвӑӆт юхтум «Культурная мозаика малых городов и сёл» кӑсупсы тәты нэӊӊӑн Светлана Дремлюга па Алёна Попкова, ӆын ищи Игрим воша юхтыйӆсӑӊӑн.
С. Дремлюга лупӑс: «Мин тӑта «Анеквам ханса» ӑшкола тәты ёх пиӆа вәтаӊа йисмӑн. Щит «Мань ускве» рўтьщӑты тӑхийн єнумты ёх. Мосӆ лупты, щит м па мосты вєр. Мўӊ иха ӆӑӊхаӆўв уша вєрты, хутыса ӆывеӆа еӆӆы рәпитты мосӆ. Щи унтасн Саранпауль вош ищи нух єнумты щир тӑйӆ. «Культурная мозаика» – щит щимӑщ программа, мӑта ут унтасн ай вошӑт па кәртӑт нух єнумты щир тӑйӆӑт. Ма щирємн, «Анеквам ханса» ӑшкола ёх еӆӆы ма рәпитты питӆӑт».
Игрим вошн мирхота «Мань ускве» рўтьщӑты тӑхийн вәӆум няврємӑт ищи юхӑтсӑт, щи тумпи Саранпауль, Сосьва, Игрим вошӑт эвӑӆт тәса ёнтӑсты нєӊӑт. Хәӆум хӑтӆ мӑр ӆыв намтӑт па тутщӑӊ хирӑт вухаӆь хӑншет пиӆа ёнтыйӆсӑт.
Исторической наукайт кандидат нє Светлана Попова кашӑӊ хӑтӆ вухаӆь нє вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑртӑс, хутыса йис путрӑтн вухаӆь ими оӆӑӊӑн хӑншсы, вухаӆь мир хущи нєӊа муй рӑхӆ вєрты, муй ӑн рӑхӆ, муйсӑр мӑӊхӑтӆӑт нєӊӑт пӑта вәӆӆӑт, вәртӑсты вєр оӆӑӊӑн, няврєм сєма питты оӆӑӊӑн.
Мирхотн хә хуятӊӑн ищи вәсӊӑн, щит Сергей Стаканов па Пётр Анямов, ӆын тыв юхтум ёх шуши мир юнтутӑт вєрты вәнӆтӑсӊӑн, вухаӆь няврємӑт па щи юнтутӑтн юнтты вәнӆтӑсӑт.
Светлана Дремлюга па Алёна Попкова «стратегическая сессия» мирхот вєрсӑӊӑн, щӑта путӑртсӑӊӑн, хутыса «кочующая школа» ёх рәпитӆӑт, хутыса ӆывеӆа еӆӆы щи вєр тәты мосӆ. А. Попкова мирхотн лупӑс: «Мўӊ ӑктӑщийӆсўв уша павӑтты, тәса муй ӑнтә нын рәпитӆӑты, муй еӆӆы нынана вєрты мосӆ, ӆәӆн районӑн вәӆупсы нух аӆумты. Вантэ, кашӑӊ хӑннєхә ар м нумӑс тӑйӆ, ар вєр оӆӑӊӑн вәӆӆэ. Щирн иса нумсӑт мосӆ иха ӑкӑтты, щиты нын рәпатаен машӑка йиӆ».
Няврємӑт вәнӆтӑты нє Любовь Стаканова лупӆ, хуты щи вєр унтасн ӑшколаеӆн кашӑӊ хӑннєхә аршӑка па сорашӑка рәпитты питӑс. Ӆўв сыры ӑнт ёнтӑсӑс, интӑм ищи ёнтӑсты питӑс, аканят, намтӑт вєрӆ. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, щи тӑхетн, хута «Анеквам ханса» мирхот вєрсы, ёнтӑсты хот пўншсы. Ӆапӑт мӑр и пўш нєӊӑт иха ӑктӑщийӆӆӑт па вухаӆь пурмӑсӑт ёнтӆӑт.
Еӆӆы ищимӑщ вәнӆтыйӆты хӑр «Мань ускве» рўтьщӑты тӑхийн ӆўӊ пурайн питӆ, щив ёнтӑсты нєӊӑт няврємӆаӆ муй па хиӆыӆаӆ пиӆа юхӑтӆӑт.
Мосӆ лупты, «Культурная мозаика малых городов и сёл» кӑсупсы «Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко» тӑхи вухӑт унтасн вєрӆы, щирн «Анеквам ханса» вәнӆтӑты хӑрӑт щи эвӑӆт миюм вухӑт унтасн вєрӑнтсыйт.
Надежда Рагимова
Пс йис тгыл мньщи нквет супаныл, нуй сахияныл, тучаӈаныл ос сов маснутаныл хорамыл нтсаныл. Янгыщ н хтпат ос нврамыт маснутаныл хорамтавсыт. Хум хтпат супаныл ос вяныл хансал нтвсыт. Ань йист ты нак латы хот-ёрувлавес, латы хот-тыпылтавес ос матъёмас мн мирув халт кркам хтпат лгыт, лаль нсхатуӈкве патсыт.
Ань тӯяг Ягримн Саранпвыл мхум ёхталасыт, тн «Мнь ӯсквет» нврамыт ос ксащан яныгхтпат мньщи щирыл нсхатуӈкве ханищтыяныл. Ты врмаль мгсыл Евгения Вьюткина «Анквам ханса» проект хансыглас ос таве вуянтаӈкве Тюмень ӯсн ялыс. Тот «Фонд Елены и Геннадия Тимченко» лы, пвлыт ос мнь ӯсыт мгсыл «культурная мозаика малых городов и сёл» нампа проект ньщгыт, тувыл олн тставе, тн свсыр ёмас проектыт мгсыл олн мыгыт. Евгения Валерьевна такви хансум проектэ урыл ёмщакв потыртас, кӯщаитын пирмайтавес ос хумус рӯпитаӈкве – мощ ханищтавес. Яныгст хтпат халт туп нёлолов лумхлас тувыл олныл майвсыт ос ань рӯпатаныл лаль врияныл.
Ань тыг мус Евгения Вьюткина, Любовь Стаканова ос Саранпвыл нквет, нврамыт тнти пвланылт ханищтахтын семинар тит щёс врыгласыт, тот нуйныл тучаӈыт, канит, нтуп тӯщтын нмтат нтсыт. Та юи-плт тлы Кульпас пвылн ялсыт, тот лнэ мхум ёт акван-атхатыгласыт, нсхатсыт. Ётылнув Хулюмсӯнтын минасыт, тот ос св нквет акван-атхатсыт, лпыл псыл ос типлаг мус нсхатым ӯнлысыт. Пуссын татем щгтым ты врмальн вуйхатсыт, ксыӈ нкве вим юн такви нсхаты кос, ос тыт акван-нтхатым, аквъёт вуйхатым рӯпитгыт, татем ёмас, врнутаныл молях лаль лакви.
Тюмень ӯс Фондыт рӯпитан н Светлана Дремлюга ос экспертыг ввим н Алёна Попкова Ягримн ёхталасг, тн суссыг, хумус мхум халанылт щаквщуӈкве ханищтахтгыт. Светлана Аркадьевна лвыс: «Мн пвылт лнэ мхум нтыянув, тн халанылт акван вос юрщхатгыт, акван-нтхатым матыр рнэ врмаль вос вргыт. Мн ёхталв, сунсв, хумус тн рӯпитгыт, маныр вргыт, мт мхум ляпан вос выганыл, с вос ханищтыяныл, тыимгыс мн Фондув нтмил ты ври».
Алёна Попкова Тюмень ӯс университетт рӯпиты, тав ты врнэ рӯпата уральтаӈкве вввес, н лвыс: «Матъёмас тамле мхум иӈ лгыт, тнти мир врмаляныл сымыӈыщ врияныл. Мн таӈхв, св мхум тн ётаныл рӯпитаӈкве вос тахмагыт. Ксыӈ пвылт акван вос атхатыглгыт, хоты пормас мкыг мньщи манос ханты щирыл вос враве».
Ягримт Саранпвыл нврамыт ёхталам пвлыӈ гирищит ос пыгрищит щёл ёнгуӈкве ханищтасаныл. Ты мньщи ёнгил, ань лнэ нврамыт аты вганыл, йӣввлытыл ёнгуӈкве сака пӯмыщ.
Ягрим пвылт мньщи ос ханты кват тнти матыр-ти нтуӈкве хсгыт, тн Саранпвыл мхманыл ёт потрамасыт, ӯнлахлсыт, халанылт ханищтахтасыт.
Галина Кондина