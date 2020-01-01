В Югре начали формировать пул общественных наблюдателей

  • Русский
В Югре начали формировать пул общественных наблюдателей

За прозрачностью голосования по поправкам в Конституцию будут следить общественные наблюдатели.

Наблюдатели будут следить за ходом общероссийского голосования по поправкам в Основной закон, подсчетом голосов и установлением итогов.  Корпус волонтеров формирует только Общественная палата Российской Федерации и Общественные палаты регионов.

Накануне Общественная палата Югры подписала соглашение о взаимодействии с представителями 13-ти окружных и всероссийских общественных организаций. В их числе – Ханты-Мансийская территориальная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, окружная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», региональное отделение общероссийской организации «Деловая Россия».

«Первый опыт формирования общественных наблюдателей в Югре состоялся два года назад на выборах Президента. При этом основными партнерами Общественной палаты автономного округа стали представители разноплановых гражданских институтов: от ветеранских организаций до профсоюзных объединений. Опыт нашего региона признан одним из передовых. Общественники автономного округа наглядно показали, что готовы профессионально осуществлять наблюдение на выборах», подчеркнула президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.

Пул наблюдателей будет формироваться из числа общественников, гражданских активистов. При этом любой гражданин может стать наблюдателем. Для этого необходимо обратиться к координаторам общественного наблюдения в муниципальных образованиях автономного округа, которыми выступают члены Общественной палаты. Прием заявок от кандидатов в наблюдатели будет продолжаться до 6 апреля 2020 года.

По словам председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, югорские наблюдатели, общественники – это самые активные, ответственные люди, для которых выражение своей активной гражданской позиции – дело своей жизни.

«Общественные наблюдатели – это гарант того, что общероссийское голосование будет легитимным. Мы формирование, которое обеспечит прозрачность этого исторического события. В России наступает эра общественных организаций. Им все больше оказывается доверие государства, растет ответственность институтов гражданского общества. Каждый гражданин России должен стать участником общероссийского голосования. Отдать свой голос – это наш гражданский долг», – сказала Ирина Максимова.

https://myopenugra.ru/

Ср, 03/25/2020 - 15:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 