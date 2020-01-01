В Югре начали формировать пул общественных наблюдателей

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За прозрачностью голосования по поправкам в Конституцию будут следить общественные наблюдатели.
Наблюдатели будут следить за ходом общероссийского голосования по поправкам в Основной закон, подсчетом голосов и установлением итогов. Корпус волонтеров формирует только Общественная палата Российской Федерации и Общественные палаты регионов.
Накануне Общественная палата Югры подписала соглашение о взаимодействии с представителями 13-ти окружных и всероссийских общественных организаций. В их числе – Ханты-Мансийская территориальная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, окружная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», региональное отделение общероссийской организации «Деловая Россия».
«Первый опыт формирования общественных наблюдателей в Югре состоялся два года назад на выборах Президента. При этом основными партнерами Общественной палаты автономного округа стали представители разноплановых гражданских институтов: от ветеранских организаций до профсоюзных объединений. Опыт нашего региона признан одним из передовых. Общественники автономного округа наглядно показали, что готовы профессионально осуществлять наблюдение на выборах», – подчеркнула президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.
Пул наблюдателей будет формироваться из числа общественников, гражданских активистов. При этом любой гражданин может стать наблюдателем. Для этого необходимо обратиться к координаторам общественного наблюдения в муниципальных образованиях автономного округа, которыми выступают члены Общественной палаты. Прием заявок от кандидатов в наблюдатели будет продолжаться до 6 апреля 2020 года.
По словам председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, югорские наблюдатели, общественники – это самые активные, ответственные люди, для которых выражение своей активной гражданской позиции – дело своей жизни.
«Общественные наблюдатели – это гарант того, что общероссийское голосование будет легитимным. Мы формирование, которое обеспечит прозрачность этого исторического события. В России наступает эра общественных организаций. Им все больше оказывается доверие государства, растет ответственность институтов гражданского общества. Каждый гражданин России должен стать участником общероссийского голосования. Отдать свой голос – это наш гражданский долг», – сказала Ирина Максимова.