Всенародная Конституция

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25 марта на площадке РИЦ «Югра» города Ханты-Мансийска состоялась пресс-конференция на тему «Поправки в Конституцию. Международный опыт». Спикерами выступили директор юридического института, кандидат юридических наук, региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, доктор философских наук, профессор истории, философии, права Югорского госуниверситета Игорь Федулов и член совета Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов России Владимир Брюхов.
Как отметил региональный эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко, единых общепринятых правил по изменению Конституций в мире нет. Данные поправки не касаются глав 1, 2, 9, т.е. те основные базовые положения – основы конституционного строя и права человека затронуты не будут.
Напомним, что всего в Конституцию РФ внесено 206 поправок, голосование будет проходит «пакетно», то есть за всё сразу.
На встрече также обсудили роль гражданского общества округа в подготовке к общероссийскому голосованию, в том числе реализацию общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в главный закон страны.
Так, в соответствии с федеральным законодательством общественные палаты субъектов РФ осуществляют наблюдение за ходом общероссийского голосования. Отметим, что в ходе данного голосования палаты субъектов России являются единственными, кто имеет право формировать корпус общественных наблюдателей.
По словам председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, корпус общественного наблюдателя может состоять из активного гражданина, который считает своим догом прийти и поработать общественным наблюдателем, лидера или представителя региональных и всероссийских общественных организаций, а также представителя политических партий.
Напомним, всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию России, запланированное на 22 апреля, переносится на более поздний срок.
Ирина САМСОНОВА
Ай кєр тыӑщ 25-мит хӑтӑӆн Ёмвош «Югра» нємуп РИЦ хот йитн айке хӑншты па ӑкӑтты ёх иха ӑкӑтсыйт, ӆәӆн «Конституция йиӆпатты вєр» оӆӑӊӑн айкеӆ тәты.
Щит пӑта тыв нємасыя юридической институт кәща, юридической наукайт кандидат ики Станислав Розенко, округ хўват Общественной палата кәща нє Ирина Максимова, философской наукайт доктор, ЮГУ хуща айӆат ёх философия, история па правайт вєрӑта вәнӆтӑты хә Игорь Федулов па Ёмвошӑӊ округ ӆуваттыйн Россия мўв юристӑт оса тӑхи кәща ӆӑӊкӑр хә Владимир Брюхов вохсыйт.
Вантэ, тӑм ванӑн Россия мўвн вәӆты мир пирєсты хӑтӑӆн йиӆпатум Конституция нєпек пӑта ёш пос пунты питӆӑт. Щит пӑта сыры оӆӑтн Конституция нєпека хӑншум закон вєрӑт ма нух вантты па тўӊщирӑӊа артаӆӑты мосӆ.
Кашӑӊ хә муй нє ма па тәса ат нәмӑсӆ, муй хурасуп тәс законӑӊ щирӑт катра иты хӑйты па мӑта утӑт щитӑт эвӑӆт йиӆпатты муй па щирн ма вєрты рӑхӆ.
Станислав Розенко ясӊӑт щирн, йиӆпатты вєрӑт 1, 2 па 9 поступсэт ӑн кєтумӆайт. Иха ӆўӊӑтты ки, Конституция нєпекн 206 вєр йиӆпатӆы.
Югра мўв Общественной палата кәща нє Ирина Максимова лупӑс, хуты ӆыв хущеӆа рәпитты ёх йиӆпатум вєрӑт ищи ма нух вантсӑт па нәмӑссӑт, мӑта поступсы Конституция хущи хӑйты па муй вєрӑт па щирн еӆӆы ма па тәса ӆэщӑтты мосӆ.
Пирєсты хӑтӆ тәса ӆэщӑтты кєши общественной наблюдателят вохӆыйт. Апрӑӊ па вєрӑӊ хӑннєхәя, оса рәпата тәты хуята муй па политической партияя ӆуӊум хуята пирєсты хӑтӑӆн нётӑсты хӑннєхәя рӑхӆ йиты.
Сырыя ястӑсы, пирєсты хӑтӆ вән кєр тыӆӑщн 22-мит хӑтӑӆн ӆэщӑтӆы, интӑм уша йис, хуты тӑм вєр ӛхӑтшӑк вєрӆы.
Ирина САМСОНОВА