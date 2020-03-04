Всемирный конгресс финно-угорских народов переносят из-за коронавируса

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Всемирный конгресс финно-угорских народов переносят из-за коронавируса

VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту переносят в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Национальный акцент" с ссылкой на руководство учреждения "Финно-Угрия".

Первоначально конгресс должен был пройти с 17 по 19 июня 2020 года. Новые даты пока неизвестны, решение позднее вынесет консультативный комитет финно-угорских народов. Местом проведения конгресса останется Эстонский национальный музей.

Конгресс планируют посетить представители 23 национальностей. В мероприятии примут участие более 500 человек, из них 215 делегатов и наблюдателей, а также гостей и сотрудников СМИ. На открытие конгресса приглашены президенты Финляндии, Венгрии, России и Эстонии. 

 

Пт, 04/03/2020 - 11:57

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