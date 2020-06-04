Протоколы за нарушение правил режима повышенной готовности в Югре теперь смогут составлять должностные лица органов власти региона и муниципалитетов

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Распоряжение о внесении изменений в статью 48 окружного закона «Об административных правонарушениях» приняли члены правительства Югры. В соответствии с документом, протоколы по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ могут составлять должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на осуществление мероприятий в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности.
Перечень таких должностных лиц утверждается главой муниципалитета.
В то же время губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, утверждающее перечень должностных лиц исполнительных органов госвласти автономного округа, уполномоченных на составление таких протоколов.
Напомним, что с 1 апреля федеральным законом №99-ФЗ Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнен статьей 20.6 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
В соответствии с указанной нормой за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации на граждан может быть наложен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц могут быть наложены штрафные санкции в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица за нарушение могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. На юридических лиц может быть наложен штраф в сумме от 100 до 300 тысяч.
Таким образом, граждане, предприниматели, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности, покидание мест проживания или пребывания, не имея на то веских оснований, посещение мест отдыха, расположенных лесах, парках, скверах и другое.
Решение по данным административным делам принимается только решением суда. Но протокол может быть составлен должностным лицом исполнительного органа государственной власти Югры.
Кроме того, федеральным законом № 99-ФЗ ужесточена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). Так, в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих влекут наложение административного штрафа на граждан от 15 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет. Предприниматели без образования юридического лица, а также юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или привлечены к административному приостановлению деятельности на срок до 90 суток.
Изменения в окружной закон поддержаны депутатами думы Югры.