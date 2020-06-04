Протоколы за нарушение правил режима повышенной готовности в Югре теперь смогут составлять должностные лица органов власти региона и муниципалитетов

  • Русский
Протоколы за нарушение правил режима повышенной готовности в Югре теперь смогут составлять должностные лица органов власти региона и муниципалитетов
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Распоряжение о внесении изменений в статью 48 окружного закона «Об административных правонарушениях» приняли члены правительства Югры. В соответствии с документом, протоколы по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ могут составлять должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на осуществление мероприятий в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности.

 

Перечень таких должностных лиц утверждается главой муниципалитета.

 

В то же время губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, утверждающее перечень должностных лиц исполнительных органов госвласти автономного округа, уполномоченных на составление таких протоколов.

 

Напомним, что с 1 апреля федеральным законом №99-ФЗ Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнен статьей 20.6 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

 

В соответствии с указанной нормой за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации на граждан может быть наложен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц могут быть наложены штрафные санкции в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица за нарушение могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. На юридических лиц может быть наложен штраф в сумме от 100 до 300 тысяч.

 

Таким образом, граждане, предприниматели, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности, покидание мест проживания или пребывания, не имея на то веских оснований, посещение мест отдыха, расположенных лесах, парках, скверах и другое.

 

Решение по данным административным делам принимается только решением суда. Но протокол может быть составлен должностным лицом исполнительного органа государственной власти Югры.

 

Кроме того, федеральным законом № 99-ФЗ ужесточена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). Так, в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих влекут наложение административного штрафа на граждан от 15 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет. Предприниматели без образования юридического лица, а также юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или привлечены к административному приостановлению деятельности на срок до 90 суток.

 

Изменения в окружной закон поддержаны депутатами думы Югры.

 

info@admhmao.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 04/06/2020 - 11:12

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 