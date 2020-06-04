Фестиваль «Живая память» ждет участников из Югры

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Югорчан приглашают принять участие в патриотическом фестивале «Живая память».
«Живая память» – это открытый всероссийский патриотический семейный фестиваль, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это многоплановый и многожанровый проект, который позволяет привлечь к участию профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, авторов-исполнителей, семьи, детей и молодёжь.
Цель фестиваля – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание молодёжи в духе патриотизма через искусство, посвящённое военной теме.
Возраст участников – от 6 лет и старше. Конкурс является открытым, поэтому к участию допускаются как профессиональные, так и самодеятельные творческие коллективы и солисты.
Номинации: «Автор», «Исполнитель», «Видеоклип», «Сценическая композиция».
Конкурсная программа делится на 2 этапа: «заочный» и «очный».
В рамках заочного необходимо подать заявку на участие на официальном сайте мероприятия до 13 апреля 2020 года включительно.
Очный этап конкурса пройдет в Москве 4 мая. Он включает в себя конкурсный концерт и церемонию награждения.
Все подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля «Живая память».