Фестиваль «Живая память» ждет участников из Югры

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Фестиваль «Живая память» ждет участников из Югры
фото  ugra-news.ruфото  ugra-news.ru
фото  ugra-news.ru

Югорчан приглашают принять участие в патриотическом фестивале «Живая память».

«Живая память» – это открытый всероссийский патриотический семейный фестиваль, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это многоплановый и многожанровый проект, который позволяет привлечь к участию профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, авторов-исполнителей, семьи, детей и молодёжь.

Цель фестиваля – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание молодёжи в духе патриотизма через искусство, посвящённое военной теме.

Возраст участников – от 6 лет и старше. Конкурс является открытым, поэтому к участию допускаются как профессиональные, так и самодеятельные творческие коллективы и солисты.

Номинации: «Автор», «Исполнитель», «Видеоклип», «Сценическая композиция».

Конкурсная программа делится на 2 этапа: «заочный» и «очный».

В рамках заочного необходимо подать заявку на участие на официальном сайте мероприятия до 13 апреля 2020 года включительно.

Очный этап конкурса пройдет в Москве 4 мая. Он включает в себя конкурсный концерт и церемонию награждения.

Все подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля «Живая память».

 

фото  ugra-news.ruфото  ugra-news.ru
фото  ugra-news.ru
фото  ugra-news.ruфото  ugra-news.ru
фото  ugra-news.ru
Пнд, 04/06/2020 - 11:17

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