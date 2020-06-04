Югорчанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие коронавируса, правительство окажет поддержку

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Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Среди прочих вопросов участники рассмотрели необходимость предоставления поддержки гражданам, нуждающимся в ней в связи с распространением этой инфекции.
Было отмечено, что правительством автономного округа уже реализован ряд мер. Так, адресно проинформировано более 100 тысяч граждан о возможности получения помощи социальных служб в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости. Получено более 1,5 тысяч подобных просьб, все они удовлетворены.
Оказана помощь в оплате услуг ЖКЖ, ей воспользовались более 5,5 тысяч человек.
Организовано адресное социальное сопровождение граждан, состоящих на надомном социальном обслуживании, проживающих в специальных домах для одиноких престарелых и социальных квартирах, маломобильных граждан и семей, воспитывающих детей. Для этого задействованы работники учреждений социального обслуживания и волонтеры.
Отдельным категориям граждан оказана финансовая поддержка. В дополнение к федеральным мерам из регионального бюджета в честь юбилея Великой Победы до 1 марта осуществлены выплаты 4748 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, а также 421 инвалиду боевых действий и родителям погибших при исполнении воинского долга.
Более 5800 малообеспеченных граждан единовременно получили все выплаты, предусмотренные на условиях социального контракта к выплате в течение года. За счет окружного бюджета установлены выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. 2 апреля осуществлены выплаты для 26,1 тысяч детей, право восстановлено с 1 января 2020 года, семьи получили поддержку за 3 месяца.
Незамедлительно 27 марта текущего года правительством Югры исполнено поручение президента России об автоматическом продлении 16 видов мер социальной поддержки без предоставления каких-либо справок и посещений МФЦ. Данное решение действует в течение 6 месяцев.
2 апреля для 257 тысяч неработающих пенсионеров раньше обычного выплачено по 3 тысячи рублей, предназначенных ко дню рождения нашего региона.
В круглосуточном режиме работают телефоны горячей линии при комплексных центрах социального обслуживания населения. Уже поступило более 1600 звонков. Кроме того, на единый телефон доверия в эти дни обратилось более 1300 граждан.
Напомним, 8-800-301-68-88 - единая горячая линия в Югре по Covid-19.
Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева доложила, что сейчас акцент в работе соцслужб поставлен на оказание психологической помощи и поддержки. «Кроме того, сейчас мы занимаемся выявлением лиц без определенного места жительства. За неделю установлено 9 человек. Поэтому предлагаю усилить работу «социального патруля» в части направления выявленных в отделения социальной адаптации и получения ими услуг, чтобы они не представляли угрозу для всего населения», - сказала Тереза Пономарева.
Она дополнительно рассказала, что в адрес Депсоцразвития Югры поступают обращения от предпринимателей, которые перестали оказывать услуги в связи с введением режима обязательной самоизоляции. «Эти граждане говорят о том, что у них нет средств на приобретение продуктов питания. Все эти заявления мы рассмотрим и примем решения об оказании единовременной социальной помощи им как жителям автономного округа, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации», - сказала руководитель ведомства.
Было также отмечено, что в правительство Югры поступают предложения от негосударственных организаций, в том числе коммерческих компаний, готовых включиться в процесс оказания помощи, использовать для этого собственные средства, ресурсы.
«Необходимо это взаимодействие организовать. Поручаю департаменту социального развития совместно с департаментом общественных и внешних связей определить направления поддержки, её адресное распределение, учесть каждого, кто желает помочь, в том числе, с целью обеспечения их безопасности», - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова обратила внимание на необходимость применения социальными работниками средств индивидуальной защиты при оказании помощи югорчанам.