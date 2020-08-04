Итоги работы рыбоохраны Югры за 1 квартал 2020 года

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В отделе госконтроля по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре подвели итоги работы за 1 квартал 2020 года и обозначили планы на 2020. Основная рыбоохранная работа была направлена на места зимовки водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения и соблюдение природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами.
Проведено несколько оперативно – профилактических операций: «Ставная сеть», с участием сотрудников Гостехнадзора Югры — «Снегоход», а также мероприятия с ГИМС МЧС России по Югре, с целью предупреждения нахождения рыбаков-любителей на тонком льду. Во взаимодействии со структурами МВД России по Югре, проводились мероприятия по пресечению незаконного оборота водных биоресурсов на территории региона.
Проведен ряд совещаний с представителями муниципальных образований, общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, а также осуществлялась активная работа в комиссиях по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Югре, на которых внесены предложения по противодействию незаконному обороту водных биоресурсов.
По результатам работы в 1 квартале, инспекторским составом отдела совместно с представителями полиции, внештатными инспекторами и другими контрольно - надзорными органами, проведено 169 рейдовых мероприятий, раскрыто 236 нарушений природоохранного законодательства, 15 из которых связаны с незаконным выловом осетровых.
Составлен 131 протокол об административном правонарушении, взыскано порядка 700 тыс. рублей штрафов. Возмещено ущерба водным биоресурсам на сумму более 200 тыс. руб.
По материалам сотрудников отдела возбуждено 2 уголовных дела по статьям 256 и 258.1 УК РФ, ряд материалов с признаками уголовно наказуемого деяния передан в следственные органы для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Изъято (арестовано) 932 единицы запрещенных орудий лова, 407 из которых относится к сетным, общей длиной более 20 километров. Наложен арест на 7 единиц транспортных средств.
В местах хранения, реализации и на маршрутах транспортировки совместно с сотрудниками правоохранительных органов Югры изъято порядка 13 тонн водных биоресурсов, 700 кг из которых относятся к осетровым и сиговым видам. В отношении лиц, участвовавших в незаконном обороте водных биоресурсов, следственными органами проводятся процессуальные проверки.
В отчетном периоде, с целью осуществления промышленного рыболовства, выдано 850 разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов предприятиями рыбодобывающего комплекса Югры. Рассмотрено и согласовано 84 условия водопользования проекта решения о предоставлении водного объекта в пользование хозяйствующим субъектам. Принято на регистрацию сетей рыбаками — любителями 26 заявлений.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий проводится активная работа с рыбаками - любителями по разъяснению норм Правил рыболовства и безопасности нахождения на льду. Отдел госконтроля по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и дальше продолжит активную работу по пресечению нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов по всем направлениям деятельности.