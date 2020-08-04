Встреча губернатора Югры с волонтёрами

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7 апреля в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры губернатор Наталья Комарова провела в режиме видеоконференции встречу с волонтёрами, которые проводят мероприятия по предотвращению новой коронавирусной инфекции в автономном округе.
В своём выступлении перед добровольцами Наталья Комарова сказала: «Всех и каждого из вас благодарю за труд, неравнодушие, помощь, которую сейчас оказываете всем нуждающимся в вашей поддержке. Наш округ в настоящее время считают регионом, в котором живут сильные и добрые люди. И в этом, конечно, есть ваша заслуга».
Затем губернатор Югры отметила: «Сегодня в автономном округе введены режимы повышенной готовности и обязательной самоизоляции всех граждан. Именно в этих условиях идёт выстраивание эффективного взаимодействия и также создания единого центра, в котором будут приниматься все решения для организации помощи нуждающимся. Лишь только с вашим непосредственным участием и инициативой Департамента общественных и внешних связей Югры вместе с центром поддержки гражданских и социальных инициатив, добровольческим корпусом, общероссийским народным фронтом и другими общественными объединениями был создан центр обработки всех новых заявок для оказания помощи гражданам и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, прежде всего, обязательно обеспечение безопасности волонтёров и всех граждан. Я поддерживаю принятие документа, который утвердит наш региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».
Далее заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко рассказал: «Координационным центром будет Фонд гражданских и социальных инициатив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он будет проводить работу по организационному обеспечению деятельности волонтёров и их страхованию. Единая система учитывает и распределение всех поступающих к добровольцам заявок. В этих заявках все югорчане, которые нуждаются в продуктах питания или товарах первой необходимости, а также и в медикаментах, могут отметить, что им необходимо в настоящее время. Это люди, находящиеся на самоизоляции и относящиеся к социально незащищённым категориям граждан. После обработки той или иной заявки она будет направлена в муниципалитет, где попадёт в руки волонтёров, а они непременно доставят нужную продукцию нуждающемуся гражданину. Такая работа будет проводиться совместно с Департаментом социального развития с привлечением социальных работников. Этот документ, разработанный волонтёрами Югры, поможет эффективно провести предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции».
Во время прохождения видеоконференции сопредседатель окружного штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Владимир Меркушев подчеркнул: «Эта настоящая акция взаимопомощи даёт возможность любому неравнодушному гражданину, предприятию, а также многим заинтересованным структурам оказать посильную помощь нуждающимся. У нас работает телефон горячей линии 8 800 200 34 11 по поддержке всех граждан старше 60 лет, маломобильных категорий граждан. По данному номеру телефона те или иные нуждающиеся могут позвонить и оставить свои заявки на приобретение всех необходимых продуктов питания, товаров первой необходимости, а также и медикаментов. Таким образом, с 24 марта в рамках этого проекта от наших югорчан уже пришло 264 заявки на приобретение продуктов питания».
В завершение видеоконференции стало известно, что во время прохождения режима самоизоляции граждан по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Югре к работе с остро нуждающимися в той или иной помощи гражданами привлечены 1,2 тысячи волонтёров. В ближайшее время ими планируется запустить ещё два новых проекта.
Владимир ЕНОВ