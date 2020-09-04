Отношение к животным – показатель нашего воспитания

- Русский
Поправка в статью 114 Конституции страны обязует федеральное правительство «формировать в обществе ответственное отношение к животным».
В этом отношении Основной закон государства – это Конституция гуманного общества. При этом это большой шаг к гуманности всего общества, всей страны. Это ответственное отношение не только к животным, но и к окружающей среде, к обществу, к людям.
Поправка, с одной стороны, станет щитом защиты животных от жестокого обращения, с другой – обеспечит безопасность, законные интересы граждан при взаимодействии с животными.
«Мы должны с детства воспитывать в детях гуманное, ответственное отношение к животным. Говорят: сегодня обидел котёнка, а следующим шагом может стать жестокость к людям. Наше отношение к животным – это показатель нашего воспитания. Поправка создаст условия для формирования доброго, любящего окружающий мир поколения югорчан», – подчеркнула председатель общественного совета города Пыть-Яха Валентина Воздвиженская.