Отношение к животным – показатель нашего воспитания

  • Русский
Отношение к животным – показатель нашего воспитания
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Поправка в статью 114 Конституции страны обязует федеральное правительство «формировать в обществе ответственное отношение к животным».

В этом отношении Основной закон государства – это Конституция гуманного общества. При этом это большой шаг к гуманности всего общества, всей страны. Это ответственное отношение не только к животным, но и к окружающей среде, к обществу, к людям.  

Поправка, с одной стороны, станет щитом защиты животных от жестокого обращения, с другой – обеспечит безопасность, законные интересы граждан при взаимодействии с животными.

«Мы должны с детства воспитывать в детях гуманное, ответственное отношение к животным. Говорят: сегодня обидел котёнка, а следующим шагом может стать жестокость к людям. Наше отношение к животным – это показатель нашего воспитания. Поправка создаст условия для формирования доброго, любящего окружающий мир поколения югорчан», – подчеркнула председатель общественного совета города Пыть-Яха Валентина Воздвиженская.

https://myopenugra.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 04/09/2020 - 12:28

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 