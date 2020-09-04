В социальных учреждениях для детей-инвалидов Югры открываются дежурные группы

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В социальных учреждениях для детей-инвалидов Югры открываются дежурные группы
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В Югре начинают работать дежурные группы в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, родители которых заняты в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, определенных указами президента Российской Федерации.

 

Как сообщили в департаменте социального развития Югры, с 9 апреля в учреждениях социального обслуживания, имеющими в структуре отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, открываются дежурные группы по запросам родителей (законных представителей).

 

Для зачисления ребенка в группу родителям необходимо обратиться по месту жительства в реабилитационный центр либо комплексный центр социального обслуживания населения. Телефоны для связи можно найти на сайтах учреждений.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 04/09/2020 - 12:40

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