В социальных учреждениях для детей-инвалидов Югры открываются дежурные группы

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В Югре начинают работать дежурные группы в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, родители которых заняты в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, определенных указами президента Российской Федерации.
Как сообщили в департаменте социального развития Югры, с 9 апреля в учреждениях социального обслуживания, имеющими в структуре отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, открываются дежурные группы по запросам родителей (законных представителей).
Для зачисления ребенка в группу родителям необходимо обратиться по месту жительства в реабилитационный центр либо комплексный центр социального обслуживания населения. Телефоны для связи можно найти на сайтах учреждений.