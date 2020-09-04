Югорчан приглашают к участию в проектах национальной инициативы «Живые города»

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Некоммерческий общественный институт «Национальная инициатива «Живые города» приглашает югорчан к участию в ряде программ и проектов 2020 года.
Так, в течение года будут организованы бесплатные онлайн-мастерские. Их участники смогут познакомиться с лучшими реализованными кейсами, трендами и технологиями, изучить ключевые модели «Живых городов», историями от ведущих экспертов, а также представить свои проекты.
Получить подробную информацию о мастерских, узнать расписание занятий можно на официальном сайте мероприятия.
Еще один проект – школа «Живых городов» – пройдет осенью в трех городах. Здесь представители органов власти и местного самоуправления, лидеры сообществ смогут получить практические знания, навыки, разработать дорожные карты для реализации новых проектов и системных инициатив. Программа школы построена на основе уже реализованных кейсов и действующих методик.
Получить информацию о проекте можно на сайте школы «Живые города».
Третья программа – школа мэров – поможет югорчанам освоить новые практики лидерства и капитализации человеческого потенциала, эффективные подходы к управлению и методы развития экономики города. Она проходит при участии ведущих экспертов России и мира, включая специалистов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, РАНХиГС, Московской школы управления «Сколково».
Кроме того, при поддержке фонда президентских грантов национальная инициатива «Живые города» планирует провести в 2020 году городские стратегические сессии. Как ожидается, они состоятся в 10 городах России. По замыслу организаторов, мероприятия позволят наладить внутригородской диалог, выявить настоящих лидеров муниципалитета, сформировать видение будущего, разработать и презентовать проекты городского развития.
Помимо этого, в нынешнем году некоммерческий институт организует уже пятую ежегодную премию «Живых городов» за лучшие практики городского развития. Претендовать на ее получение смогут лидеры бизнеса, общества и органов власти, реализующие успешные кейсы и готовые представить их на всю страну, тиражировать собственный успешный опыт.
Победители премии также будут включены в онлайн-каталог лучших кейсов развития городов и ежегодный сборник лучших кейсов, а опыт лидеров будет популяризирован среди лидеров развития в 1000 городах России.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии.
А в сентябре в Москве состоится всероссийский форум «Живых городов». Традиционно его экспертами станут ведущие эксперты и практики из 100 городов России и мира. Здесь будет представлен успешный опыт реализации действующих и создания новых проектов, участники смогут научиться создавать эффективные программы для развития городов.
Пройти предварительную регистрацию можно на официальном сайте форума.
Более подробная информация обо всех проектах представлена на сайте национальной инициативы «Живые города». Также дополнительные сведения можно получить по телефону в Москве: +7-977-894-83-84.