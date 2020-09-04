Налоговая служба информирует о мерах по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство

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Правительство Российской Федерации приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин. В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях, перенесены сроки уплаты налогов:
на шесть месяцев:
– налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019 год;
– налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);
на четыре месяца:
– налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года;
– налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года;
на три месяца:
– НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.
Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):
за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;
за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:
на шесть месяцев - за март-май 2020 года;
на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.
Продлевается срок представления налоговой отчетности:
на три месяца – деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.
Также на три месяца продлевается срок представления:
– финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового рынка;
– заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Приостанавливается до 31 мая 2020 года включительно вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) проверок, проверках полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, за исключением случаев проведении проверок по нарушениям, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 01 июня 2020 года.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.
При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:
на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;
на 20 рабочих дней – в остальных случаях.
Не будут налагаться штрафы по статье 126 Налогового кодекса Российской Федерации в случае несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.
Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.
Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган по месту учета.
Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий могут быть предоставлены:
отсрочки - на срок до года (до шести месяцев – без представления обеспечения);
рассрочки - на срок до трех лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.
С информацией о мерах поддержки бизнеса также можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ФНС России.