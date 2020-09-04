Налоговая служба информирует о мерах по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство

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Налоговая служба информирует о мерах по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Правительство Российской Федерации приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин. В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях, перенесены сроки уплаты налогов:

 

на шесть месяцев:

– налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019 год;

– налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

 

на четыре месяца:

– налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года;

– налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года;

 

на три месяца:

– НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

 

Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):

 

за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;

 

за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

 

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:

 

на шесть месяцев - за март-май 2020 года;

 

на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.

 

Продлевается срок представления налоговой отчетности:

 

на три месяца   деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;

 

до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

 

Также на три месяца продлевается срок представления:

 

– финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового рынка;

 

– заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

 

Приостанавливается до 31 мая 2020 года включительно вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) проверок, проверках полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, за исключением случаев проведении проверок по нарушениям, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 01 июня 2020 года.

 

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета  в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.

 

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.

 

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:

 

на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;

 

на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

 

Не будут налагаться штрафы по статье 126 Налогового кодекса Российской Федерации в случае несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

 

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.

 

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган по месту учета.

 

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определенных в постановлении условий могут быть предоставлены:

 

отсрочки - на срок до года (до шести месяцев – без представления обеспечения);

рассрочки - на срок до трех лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций  до пяти лет.

 

С информацией о мерах поддержки бизнеса также можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ФНС России.

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 04/09/2020 - 12:52

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