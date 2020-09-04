В ХМАО поддержат традиции коренных малочисленных народов Севера

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В Ханты-Мансийском автономном округе проходит конкурс по предоставлению грантов в виде субсидий для реализации проектов и программ, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности. Соискатель должен быть включен в Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в автономном округе. Отправить заявку можно до 22 мая. конкурс
Проект-победитель должен быть направлен на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям, обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Также в числе ключевых критериев: экономическая эффективность, потенциальная область применения результатов, создание новых рабочих мест, перспективность и наличие у соискателя дополнительных ресурсов.
Направления конкурса включают в себя развитие оленеводства, рыбного, охотничьего промысла и собирательство.
«Подобные проекты позволяют не только сохранять традиционные ремесла и хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов, но также способствуют их самодостаточности, самостоятельности как сельхозтоваропроизводителей регионов», – убежден президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков.
Сохранение культурной и языковой уникальности, самобытных традиций и ремесел, а также достижение экономической независимости коренных малочисленных народов Арктического региона – вопросы, которые войдут в деловую программу Международного арктического форума 2021 года. Повестка Мероприятия затронет также обсуждение таких важных вопросов развития Арктики, как разработка новых технологий, развитие человеческого капитала, экономика развития Арктической зоны, рациональное освоение ресурсов и устойчивое развитие. Организатором Форума выступит Фонд Росконгресс. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.