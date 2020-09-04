Сельхозпроизводители Югры стабильно обеспечивают продуктами население округа

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Сельхозпроизводители Югры стабильно обеспечивают продуктами население округа
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

В условиях мер повышенной готовности в Югре отмечается стабильная работа сельхозтоваропроизводителей региона. Ряд из них диверсифицировал группу товаров, расширил рынки сбыта, обеспечивая жителей автономного округа свежей и качественной продукцией в полном объеме.

 

По словам заместителя директора – начальника управления агропромышленного комплекса департамента промышленности Югры Андрея Шиповалова, некоторые крестьянско-фермерские хозяйства в условиях самоизоляции населения организовали бесплатную бесконтактную доставку своей продукции. В частности, КФХ Беккер из Югорска, глава КФХ Федор Чурилович из Кондинского района предлагают приобрести с бесплатной доставкой широкий ассортимент молочной продукции, мясные полуфабрикаты.

 

Производитель молочной продукции «Богдашка» из Ханты-Мансийского района Владимир Башмаков с марта начал поставки широкого ассортимента в гипермаркет «Лента» в Ханты-Мансийске, организовав фермерский уголок. С апреля его продукция появится в магазинах этой сети в Сургуте.

 

Сургутская птицефабрика «Белоярочка» и КФХ Беккер с учетом роста спроса на свою продукцию расширяют производство.

 

В целом же, как отметили в региональном департаменте промышленности, с начала введения режима повышенной готовности в округе нет дефицита местной сельхозпродукции, поставки мяса птицы, яиц и продукции переработки молока осуществляются в срок и в необходимом объеме.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 04/09/2020 - 15:23

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