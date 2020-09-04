Сельхозпроизводители Югры стабильно обеспечивают продуктами население округа

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В условиях мер повышенной готовности в Югре отмечается стабильная работа сельхозтоваропроизводителей региона. Ряд из них диверсифицировал группу товаров, расширил рынки сбыта, обеспечивая жителей автономного округа свежей и качественной продукцией в полном объеме.
По словам заместителя директора – начальника управления агропромышленного комплекса департамента промышленности Югры Андрея Шиповалова, некоторые крестьянско-фермерские хозяйства в условиях самоизоляции населения организовали бесплатную бесконтактную доставку своей продукции. В частности, КФХ Беккер из Югорска, глава КФХ Федор Чурилович из Кондинского района предлагают приобрести с бесплатной доставкой широкий ассортимент молочной продукции, мясные полуфабрикаты.
Производитель молочной продукции «Богдашка» из Ханты-Мансийского района Владимир Башмаков с марта начал поставки широкого ассортимента в гипермаркет «Лента» в Ханты-Мансийске, организовав фермерский уголок. С апреля его продукция появится в магазинах этой сети в Сургуте.
Сургутская птицефабрика «Белоярочка» и КФХ Беккер с учетом роста спроса на свою продукцию расширяют производство.
В целом же, как отметили в региональном департаменте промышленности, с начала введения режима повышенной готовности в округе нет дефицита местной сельхозпродукции, поставки мяса птицы, яиц и продукции переработки молока осуществляются в срок и в необходимом объеме.