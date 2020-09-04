Жители региона старшего поколения могут освоить новые специальности

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202 жителя Югры в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение и дополнительное профобразование в 2020 году.
Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Демография» и направлена на повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста для продления периода их трудовой деятельности.
Югорчане в заочной, очной, очно-заочной формах смогут обучиться востребованным на рынке труда автономного округа профессиям.
Средний срок обучения составляет 3 месяца. В период обучения предусмотрена выплата стипендии в виде минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.
При прохождении обучения в другом месте предусмотрена компенсация стоимости проезда, расходов по найму жилого помещения в течение месяца, выплата суточных. Также предусмотрена оплата медицинского осмотра.
Для участия в проекте югорчанам необходимо обратиться в центры занятости по месту жительства.
По данным регионального департамента труда и занятости на 25 марта, в автономном округе обучение проходят 311 граждан старше 50 лет, завершили профобучение 67 человек.