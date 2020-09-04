В Югре оказывают поддержку малому и среднему бизнесу

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Директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Николай Милькис на свой странице в Instagram рассказал о дополнительных мерах, которые сегодня оказываются малому и среднему бизнесу в нашем регионе.
– На 2020 год снижена ставка по налогу до 1% для субъектов малого и среднего бизнеса, которые оказались под влиянием негативных факторов. Снижена ставка по налогу на период с 2020 года по 2023 годы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по ним определяется как кадастровая стоимость. С января 2020 года это ставка составляет 0,7%,– сообщил директор департамента экономического развития Югры Николай Милькис.
Помимо этого, для предпринимателей, использующих патентную систему, в 2020 году отменяется применение к расчётной базе коэффициента-дефлятора.
Также до 31 декабря текущего года продлевается отсрочка по внесению платежей за аренду государственного имущества. Она распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в сферах пассажирских перевозок, туризма, физкультуры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, досуга и развлечений, дополнительного образования, проведения конференций и выставок, предоставления бытовых услуг.
Кроме того, из резервного фонда Югры направлены дополнительные средства для капитализации Югорской региональной микрокредитной компании. Это позволит оперативно оказывать финансовую помощь и поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, путём создания нового льготного финансового продукта.
В регионе введён мораторий на начисление неустойки по договорам микрозаймов фонда «Югорская микрокредитная компания». Для предпринимателей снижен тариф по страховым взносам до 15%. По данным взносам будет предоставлена рассрочка на 6 месяцев. Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением доходов из-за коронавируса, предусмотрены кредитные каникулы сроком до 6 месяцев.
Все меры, принятые на сегодняшний день для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, неокончательные.
– В дальнейшем мы будем проводить ежедневный мониторинг развития ситуации, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей. На текущий момент в департамент экономического развития Югры поступило 136 предложений,– отметил Николай Милькис.
Людмила Теткина
Мньполь тпос 27 хталныл Россия янытыл лнэ мир пуссын юн луӈкве лввсыт, кон тла тл мыгтаӈкве щар ат тртавет. Тамле врмаль таимгсыл врвес, «коронавирусыг» лвнэ гмыл мхум ул вос ххтавет. Ань лпкан тнут ёвтуӈкве ос трпи мгсыл ялуӈкве туп рви. Тувыл юн акваг ӯнлым, св хтпат рӯпата тл хультуӈкве патсыт.
Ань свсыр конференцият, касылыт, ялпыӈ хталыт, суссылтапыт воссыг ат врыглавет. Кина суссылтан колытыт, гостиницат, рестораныт ос мт колыт пуссын лап-пантвсыт. Тот рӯпитан хтпат пусссын пхын та ктвсыт. Мн округувт тамле трвитыӈ врмаль ань с лы. Манхурип рӯпата ань кӯщаит вргыт ос хумус «предпринимателиг» лвнэ хтпатн нтгыт, та урыл округ кӯщай вӈын хум Николай Милькис ищхӣпыӈ утыт «Instagram» лвнэ лпсыт потыртас.
Тав лвыс, ань тнанылн св мхум пищма ктгыт ос трвитыӈ врмаляныл урыл хансгыт. Ань ты мхумн нтнэ мгсыл округув миркол кӯщаит свсыр рнэ нпак пирмайтасыт ос нтуӈкве вылтахтасыт. Тнки мгсыланыл рӯпитан хтпат 2020 тлныл мощщанув налок-олн ойтуӈкве патгыт. Тувыл Югорский кредитный компаният кредит-олныл мивет. Ты олныл тн палтаныл рӯпитан хтпат ёт ойтхатуӈкве вос врмгыт.
Акв н такви ярмум врмале урыл хансыс: «Ам парикмахерский-колт мхум хуратым рӯпитасум. Ты колыт ань пуссын лап-пантвсыт, ам рӯпата тл юн лгум. Ам кит няврам янмалтгум. Мнавн олн тл хумус ань лаль луӈкв?»
Николай Милькис ювле лвыс: «Мн округувт св тамле хтпат лгыт. Тн ань пуссын мирн нтнэ департаментын тнки нпаканыл ктуӈкве врмияныл. Рӯпата тл хультум хтпат тн акв щёс 40 стыра солквил ойтавет. Тувыл ты щмьят нвраманылн нтнэ мгсыл с свсыр пособие-олныл тставет. Ты щмьят ань пуссын тот нтавет».
Людмила Теткина