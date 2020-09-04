В Югре оказывают поддержку малому и среднему бизнесу

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В Югре оказывают поддержку малому и среднему бизнесу

Директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Николай Милькис на свой странице в Instagram рассказал о дополнительных мерах, которые сегодня оказываются малому и среднему бизнесу в нашем регионе.

На 2020 год снижена ставка по налогу до 1% для субъектов малого и среднего бизнеса, которые оказались под влиянием негативных факторов. Снижена ставка по налогу на период с 2020 года по 2023 годы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по ним определяется как кадастровая стоимость. С января 2020 года это ставка составляет 0,7%,– сообщил директор департамента экономического развития Югры Николай Милькис.   

Помимо этого, для предпринимателей, использующих патентную систему, в 2020 году отменяется применение к расчётной базе коэффициента-дефлятора.

 

Также до 31 декабря текущего года продлевается отсрочка по внесению платежей за аренду государственного имущества. Она распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в сферах пассажирских перевозок, туризма, физкультуры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, досуга и развлечений, дополнительного образования, проведения конференций и выставок, предоставления бытовых услуг.

 

Кроме того, из резервного фонда Югры  направлены дополнительные средства для капитализации Югорской региональной микрокредитной компании.  Это позволит оперативно оказывать финансовую помощь и поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, путём создания нового льготного финансового продукта.

 

В регионе введён мораторий на начисление неустойки по договорам микрозаймов фонда «Югорская микрокредитная компания». Для предпринимателей снижен тариф по страховым взносам до 15%. По данным взносам будет предоставлена рассрочка на 6 месяцев.  Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением доходов из-за коронавируса, предусмотрены кредитные каникулы сроком до 6 месяцев. 

 

Все меры, принятые на сегодняшний день для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, неокончательные.

В дальнейшем мы будем проводить ежедневный мониторинг развития ситуации, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей. На текущий момент в департамент экономического развития Югры поступило 136 предложений,– отметил Николай Милькис.

Людмила Теткина

Щурас ёх нётӆыйт
Рӯпата тл хультум хтпат нтавет

Мньполь тпос 27 хталныл Россия янытыл лнэ мир пуссын юн луӈкве лввсыт, кон тла тл мыгтаӈкве щар ат тртавет. Тамле врмаль таимгсыл врвес, «коронавирусыг» лвнэ гмыл мхум ул вос ххтавет. Ань лпкан тнут ёвтуӈкве ос трпи мгсыл ялуӈкве туп рви. Тувыл юн акваг ӯнлым, св хтпат рӯпата тл хультуӈкве  патсыт.

Ань свсыр конференцият, касылыт, ялпыӈ хталыт, суссылтапыт воссыг ат врыглавет. Кина суссылтан колытыт, гостиницат, рестораныт ос мт колыт пуссын лап-пантвсыт. Тот рӯпитан хтпат пусссын пхын та ктвсыт. Мн округувт тамле трвитыӈ врмаль ань с лы. Манхурип рӯпата ань кӯщаит вргыт ос хумус «предпринимателиг» лвнэ хтпатн нтгыт, та урыл округ кӯщай вӈын хум Николай Милькис ищхӣпыӈ утыт «Instagram»  лвнэ лпсыт  потыртас.

 

Тав лвыс, ань тнанылн св мхум пищма ктгыт ос трвитыӈ врмаляныл урыл хансгыт. Ань ты мхумн нтнэ мгсыл округув миркол кӯщаит свсыр рнэ нпак пирмайтасыт ос нтуӈкве вылтахтасыт. Тнки мгсыланыл рӯпитан хтпат 2020 тлныл мощщанув налок-олн ойтуӈкве патгыт. Тувыл Югорский кредитный компаният кредит-олныл мивет. Ты олныл тн палтаныл рӯпитан хтпат ёт ойтхатуӈкве вос врмгыт.

Акв н такви ярмум врмале урыл хансыс: «Ам парикмахерский-колт мхум хуратым рӯпитасум. Ты колыт ань пуссын лап-пантвсыт, ам рӯпата тл юн лгум. Ам кит няврам янмалтгум. Мнавн олн тл хумус ань лаль луӈкв

 

Николай Милькис ювле лвыс: «Мн округувт св тамле хтпат лгыт. Тн ань пуссын мирн нтнэ департаментын тнки нпаканыл ктуӈкве врмияныл. Рӯпата тл хультум хтпат тн акв щёс 40 стыра солквил ойтавет. Тувыл ты щмьят нвраманылн нтнэ мгсыл с свсыр пособие-олныл тставет. Ты щмьят ань пуссын тот нтавет».

Людмила Теткина       

Чт, 04/09/2020 - 17:34

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