Конституция РФ: доступность медицины и личная ответственность

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Качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны.
Поправки в Конституцию РФ закрепляют право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от того места, где живет гражданин России.
Исходя из дополнений Основного закона, во введении Российской Федерации и регионов страны находятся координация всех вопросов здравоохранения, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. При этом органы местного самоуправления обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.
«Анализируя поправки, можно смело сказать, что если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. Статьи о доступной и качественной медицине прямо говорят о том, что помощь должна быть реальной, конкретной. Учитывая последние события, на врачей ложится огромная ответственность, они главные творцы побед над болезнью. При этом и граждане не должны забывать о том, что к своему здоровью, здоровью детей необходимо относится бережно», - подчеркнул председатель Няганской городской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Андрей Мисюра.