Конституция РФ: доступность медицины и личная ответственность

  • Русский
Конституция РФ: доступность медицины и личная ответственность
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны.

 

Поправки в Конституцию РФ закрепляют право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от того места, где живет гражданин России. 

 

Исходя из дополнений Основного закона, во введении Российской Федерации и регионов страны находятся координация всех вопросов здравоохранения, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. При этом органы местного самоуправления обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

 

«Анализируя поправки, можно смело сказать, что если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. Статьи о доступной и качественной медицине прямо говорят о том, что помощь должна быть реальной, конкретной. Учитывая последние события, на врачей ложится огромная ответственность, они главные творцы побед над болезнью. При этом и граждане не должны забывать о том, что к своему здоровью, здоровью детей необходимо относится бережно», - подчеркнул председатель Няганской городской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Андрей Мисюра.

 

https://myopenugra.ru

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 04/13/2020 - 14:29

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 