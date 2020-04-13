Социальные работники и волонтеры Югры продолжают оказывать помощь нуждающимся

- Русский
Как сообщили в департаменте социального развития автономного округа, налажен контроль по соблюдению частными пансионатами, негосударственными поставщиками социальных услуг мер безопасности, профилактических и дезинфекционных мероприятий, в том числе по применению работниками средств индивидуальной защиты.
Напомним, в 12 стационарных организациях для граждан пожилого возраста Югры в настоящее время проживают 1206 человек. В 3 резиденциях для пожилых стационарное обслуживание получают 42 гражданина, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
«В условиях ограничительных мер новый прием граждан на помещение в резиденции приостановлен, - отметила директор департамента Тереза Пономарева. - Соблюдается масочный режим, граждане обеспечены антисептическими средствами для обработки рук, проводится ежедневный утренний фильтр работников».
Помощь в бесконтактной доставке на дом необходимой продукции оказана 7750 гражданам, в том числе более 5 тыс. гражданам старше 65 лет, 170 гражданам с хроническими заболеваниями, 189 семьям с детьми. 172 гражданина получили срочную социальную помощь (продуктовые наборы+ предметы первой необходимости).
В этой работе задействованы работники учреждений социального обслуживания и волонтеры.
На период самоизоляции граждане пожилого возраста и инвалиды вовлечены в трудотерапию на дому с применением дистанционных технологий. Так, например, к празднику Пасхи граждане своими руками смогут изготовить различные поделки и композиции. Материалами они обеспечены. Таким же способом организовано и оказание социально-реабилитационных услуг. Все поделки планируется реализовать на специализированной ярмарке после снятия режимов повышенной готовности и самоизоляции. Денежные средства пойдут на нужды социальных учреждений.
На телефоны горячих линий при комплексных центрах социального обслуживания поступило почти 5 тысяч звонков. 91 психолог учреждений социального обслуживания и 13 психологов-волонтеров оказали консультативную помощь 2312 гражданам, в том числе более 1300 гражданам старшего поколения. На линию единого телефона доверия, детского телефона доверия поступило 977 обращений, из них 149 обращений были связаны с тревожностью в связи с коронавирусом.
Напомним, в муниципальных образованиях Югры действуют телефоны, по которым можно обратиться по вопросам помощи в связи с эпидемиологической ситуацией:
Белоярский район: 89048852278
Березовский район: 8 9026296325
Когалым: 89505063937
Кондинский район: 89026270095
Лангепас: 89044868656
Мегион: 89044568625
Нижневартовск: 89028536690
Нижневартовский район: 89527015656
Нефтеюганск: 89588844142
Нефтеюганский район: 89088899835
Нягань: 89048841673
Октябрьский район: 89582757175
Покачи: 89227764102
Пыть-Ях: 89224202515
Радужный: 89044809293
Сургут: 89527163461
Сургутский район: 89124141210, 89048805534, 89227630492
Советский район: 89519763063
Урай: 89088901922
Ханты-Мансийск: 89028172073
Ханты-Мансийский район: 89028172073
Югорск: 89519762385